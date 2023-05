Arrowstreet, Coatue Management parmi les grands fonds spéculatifs qui ont acheté Meta au premier trimestre

D'importants fonds spéculatifs, dont Arrowstreet Capital LLC, D1 Capital Partners et Coatue Management LLC, figurent parmi les investisseurs qui ont acheté des actions de Meta Platforms Inc au cours du premier trimestre de l'année, dans le cadre d'un rebond spectaculaire de l'action de la société mère de Facebook.

Meta Platforms, qui a subi la pire baisse parmi les actions de la méga-capitalisation FANG en 2022, a bondi d'environ 70 % au cours du premier trimestre après avoir stupéfié Wall street avec des bénéfices meilleurs que prévu et des réductions de coûts plus marquées, tout en annonçant un rachat d'actions de 40 milliards de dollars. Les actions de la société sont désormais en hausse de près de 100 % depuis le début de l'année.

Arrowstreet Capital a ajouté environ 5 millions d'actions au cours du trimestre, portant sa position totale à un peu plus de 7 millions d'actions, tandis que Coatue a plus que doublé sa position dans la société en achetant 4,2 millions d'actions. Winslow Capital Management, quant à lui, a initié une nouvelle position dans la société en achetant environ 927 000 actions, et D1 Capital Partners a acheté un peu plus d'un million d'actions.

T Rowe Price Group Inc et Nuveen Asset Management ont été les plus gros acheteurs parmi les sociétés de fonds communs de placement, chacune d'entre elles ayant ajouté un peu plus de 6 millions d'actions de la société.

Norges Bank, la banque centrale de Norvège, a été le plus gros vendeur parmi toutes les sociétés, se délestant de plus de 35 millions d'actions au cours du trimestre. Two Sigma Investments a vendu la totalité de sa participation d'environ 569 000 actions, tandis que Glenview Capital Management, dirigé par le milliardaire Larry Robbins, a vendu la totalité de sa participation d'environ 526 000 actions, selon les documents déposés.