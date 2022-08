Au moins cinq personnes tuées, 100 blessées lors de manifestations au Somaliland

Le Somaliland s'est séparé de la Somalie en 1991 mais n'a pas obtenu une large reconnaissance internationale de son indépendance. La région a été essentiellement pacifique alors que la Somalie est aux prises avec trois décennies de guerre civile.

La majorité des personnes blessées étaient des membres des forces de sécurité "qui ont été attaqués avec des clubs, des barres de métal et des pierres", a déclaré Muse Bihi Abdi, président du Somaliland, dans un message publié sur Facebook jeudi soir. Il n'a pas précisé si les personnes tuées étaient des civils ou des membres des forces de sécurité.

"Nous ne permettrons pas le chaos et les manifestations dans aucune ville ni aucun village. Ils seront confrontés. Les manifestations violentes non autorisées visant à détruire la nation ne seront pas acceptées."

Le mandat actuel du président se termine en novembre, mais l'opposition soupçonne M. Abdi de vouloir retarder cette élection et l'accuse de chercher à obtenir une prolongation de son mandat par le biais du "Guurti", un conseil des anciens qui fait office de parlement de facto au Somaliland.

Les dirigeants de l'opposition ont déclaré que certains des décès sont survenus après que les forces de sécurité ont battu puis ouvert le feu sur des manifestants à Hargeisa, la capitale du Somaliland, et dans deux autres villes.

Des vidéos partagées sur les médias sociaux ont montré des manifestants jetant des pierres et brûlant des pneus dans les rues d'Hargeisa, tandis que certaines forces de sécurité ont tiré des armes et des gaz lacrymogènes. Reuters n'a pas été en mesure d'authentifier les vidéos de manière indépendante.

Abdirahman Cinro, un candidat à la présidence et ancien chef de Wadani, l'un des deux partis politiques d'opposition qui défendent les protestations, a déclaré que six personnes avaient été tuées.

"Les démonstrations vont se poursuivre et ce n'est que le début jusqu'à ce que nous obtenions un espace démocratique complet et la liberté de la dictature et des mauvais dirigeants", a-t-il déclaré.

Au cours des affrontements, des dizaines de membres du personnel de sécurité ont été blessés par les manifestants qui étaient armés de couteaux, de catapultes et de clubs, a déclaré Abdi Hassan Mire, commandant adjoint de la police du Somaliland. Certains portaient des armes et ont tiré des balles, a-t-il ajouté.

Des biens et des véhicules ont également été détruits, selon la police.

Au moins 100 personnes soupçonnées d'être impliquées dans les affrontements ont été arrêtées et seront inculpées prochainement, a déclaré Ibrahim Abdi Haji, chef des opérations de la police du Somaliland.

Dans une déclaration jeudi, six missions diplomatiques étrangères, dont les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Union européenne, ont condamné ce qu'ils ont appelé "l'usage excessif de la force" lors des manifestations.