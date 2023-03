Départ d'un haut responsable de Meta ads dans le cadre d'un effort d'efficacité

Dan Levy, actuellement vice-président de la messagerie d'entreprise du géant des médias sociaux, a déclaré dans un message publié lundi sur le réseau social interne de Meta qu'il souhaitait se concentrer sur sa famille après avoir perdu un enfant atteint de leucémie.

"J'ai pris cette décision lentement (au cours des deux dernières années et plus) et puis tout d'un coup", a-t-il écrit.

Un porte-parole de Meta a confirmé le départ de M. Levy et a déclaré que la messagerie commerciale resterait une priorité stratégique et un domaine d'investissement pour l'entreprise cette année.

M. Levy n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

M. Levy travaille chez Meta depuis 14 ans. Le projet de messagerie professionnelle qu'il dirige a été signalé par Zuckerberg pour son potentiel de croissance, bien qu'il ait été remplacé l'année dernière en tant que directeur général des produits publicitaires et professionnels.

Auparavant, M. Levy dirigeait la division des publicités et des produits commerciaux de Meta, aujourd'hui appelée Monétisation. Il a été remplacé à ce poste l'année dernière par John Hegeman, un autre cadre de longue date qui avait géré les produits publicitaires sous la direction de Levy et qui, dans ses nouvelles fonctions, est devenu le patron de Levy.

Cette unité plus importante a supervisé l'adaptation de Meta aux changements de confidentialité iOS d'Apple Inc en 2021, une perturbation coûteuse qui a coupé l'accès de Meta aux précieuses données utilisateur autour desquelles elle avait construit son activité de publicité ciblée.

La division a essayé de construire des fonctionnalités de commerce in-app pour compenser cette "perte de signal", tout en utilisant également l'intelligence artificielle pour améliorer la précision du ciblage publicitaire, avec un succès mitigé.

Les dirigeants considèrent la messagerie commerciale comme un autre élément de la solution, car elle pourrait enfin monétiser la populaire application de chat WhatsApp, que Meta a achetée pour 22 milliards de dollars en 2014, mais qui n'a pas encore produit de revenus significatifs.

Zuckerberg a déclaré que la ligne commerciale - dans laquelle les marques paient pour utiliser les services de chat WhatsApp, Messenger et Instagram de Meta pour vendre des produits et gérer les interactions avec les clients - est susceptible d'être le "prochain pilier majeur" de la croissance des ventes de l'entreprise.

Le départ de M. Levy intervient dans un contexte difficile pour Meta, qui a annoncé la semaine dernière une deuxième série de licenciements liés à un plan de restructuration visant à éliminer les projets moins prioritaires et à "aplatir" les couches de l'encadrement intermédiaire.

Michelle Klein, une autre vice-présidente chargée de la vente des publicités, a également annoncé son départ cette semaine. Elle dirigeait une unité de marketing d'environ 1 000 personnes et a piloté le changement de marque de Facebook à Meta, selon son profil LinkedIn.

Meta a également confirmé son départ. Mme Klein n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.