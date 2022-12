Des ambassades ukrainiennes destinataires de paquets "sanglants"-ministère

KYIV, 2 décembre (Reuters) - Plusieurs représentations diplomatiques de l'Ukraine dans le monde ont été destinataires de "paquets ensanglantés" contenant des yeux d'animaux, a déclaré vendredi le ministère ukrainien des Affaires étrangères.

Ces incidents font suite à l'envoi d'une série de lettres piégées en Espagne, dont l'une destinée à l'ambassade d'Ukraine à Madrid.

Les paquets, imbibés d'un liquide à la couleur et à l'odeur caractéristiques, ont été envoyés aux ambassades d'Ukraine en Hongrie, aux Pays-Bas, en Pologne, en Croatie et en Italie, aux consulats généraux de Naples et Cracovie et au consulat de Brno, en République tchèque, a précisé dans un communiqué sur Facebook le porte-parole du ministère du ministère, Oleg Nikolenko. (Reportage Pavel Polityuk; rédigé par Tom Balmforth; version française Sophie Louet)