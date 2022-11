Des coups de feu sont entendus dans un hôtel assiégé de la capitale somalienne.

L'hôtel Villa Rose, situé près de la résidence présidentielle, a été pris d'assaut dimanche par des assaillants d'Al Shabaab, lié à Al Qaïda, à l'aide d'armes à feu et d'explosifs. Un officier de police a déclaré à l'époque que certains fonctionnaires du gouvernement s'étaient échappés par ses fenêtres.

"Il y a toujours des tirs lourds à l'intérieur de l'hôtel et nous entendons des explosions de temps utile ... nous sommes toujours dans nos maisons depuis la nuit dernière, lorsque le siège a commencé", a déclaré à Reuters Ismail Haaji, qui vit près de l'hôtel.

Des unités des forces spéciales, connues sous les noms de Gaashaan et Haramcad, ont pris le relais des opérations, a déclaré un officier de police présent sur les lieux et s'exprimant sous couvert d'anonymat.

"Les combattants qui ont lancé l'attaque se battent toujours à l'intérieur de l'hôtel, et ils se battent avec les forces de Haramcad et de Gaashaan, et les forces de sécurité tentent de secourir les personnes piégées à l'intérieur de l'hôtel", a ajouté l'officier.

Le nombre de victimes du siège et le nombre de personnes secourues n'étaient pas encore clairs.

Les représentants du gouvernement à Mogadiscio utilisent fréquemment l'hôtel Villa Rosa pour des réunions.

Al Shabaab, qui cherche à renverser le gouvernement et à établir son propre régime basé sur une interprétation extrême de la loi islamique, organise fréquemment des attaques à Mogadiscio et ailleurs.

Le président Hassan Sheikh Mohamud, qui a été élu cette année, a lancé une offensive militaire contre le groupe.