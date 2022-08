Des pluies torrentielles causent des ravages en Nouvelle-Zélande, des centaines de personnes sont forcées de quitter leur domicile.

Nelson, sur la côte nord de l'île du Sud, a été le plus touché, avec plus de 400 maisons évacuées et certaines déclarées inhabitables à cause des pluies.

"Les dégâts que j'ai vus à Nelson étaient déchirants et je pense que nous sommes à des années de la reprise", a déclaré Alec Louverdis, contrôleur de groupe pour la défense civile de Nelson Tasman, lors d'une conférence de presse.

"Alors que nous conduisions, il y avait des glissements de terrain partout", a-t-il dit, faisant référence aux glissements de terrain.

Le prévisionniste météo Metservice a déclaré que Nelson avait reçu 172 mm (6,8 pouces) de pluie depuis mardi, ce qui représente plus du double des précipitations moyennes du mois d'août. On s'attend à ce que 190 mm supplémentaires tombent dans les collines proches de Nelson au cours de la prochaine journée.

Les résidents de Nelson sont invités à économiser l'eau en raison de problèmes avec le système d'eau de la ville.

Le service de défense civile avertit également les gens de rester loin de la côte en raison d'un ressac de 3 mètres (9,8 pieds) sur certaines plages.

La Force de défense néo-zélandaise a du personnel qui participe aux évacuations et aux travaux de prévention des inondations.

Après des semaines de temps humide, les dernières tempêtes de pluie déversent davantage d'eau dans le paysage déjà détrempé de la Nouvelle-Zélande. Les experts ont attribué ce temps anormalement humide à un étroit courant de vapeur d'eau, ou "rivière atmosphérique", au-dessus du pays.

De fortes pluies ont également frappé l'île du Nord de la Nouvelle-Zélande au cours des dernières 24 heures. Certaines villes ont été coupées, des routes et des maisons ont été inondées et des personnes ont été évacuées.

La défense civile du Northland a déclaré dans un post Facebook que certaines inondations devraient s'atténuer avec la baisse de la marée plus tard dans la journée de vendredi, mais certaines routes restent coupées.

Un avertissement de fortes pluies reste en place jusqu'à minuit vendredi.