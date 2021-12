Du métavers aux DAO, un guide des mots-clés de la technologie en 2021.

Si vous ne savez toujours pas quoi faire en cette fin d'année 2021, voici un petit glossaire :

METAVERSE

Le métavers fait globalement référence à des environnements numériques immersifs et partagés entre lesquels les gens peuvent se déplacer et auxquels ils peuvent accéder via des casques de réalité virtuelle ou de réalité augmentée ou des écrans d'ordinateur.

Certains PDG du secteur de la technologie parient qu'il s'agira du successeur de l'internet mobile. Le terme a été inventé dans le roman dystopique "Snow Crash", il y a trente ans. Cette année, les PDG d'entreprises technologiques, de Microsoft à Match Group, ont discuté de leur rôle dans la construction du métavers. En octobre, Facebook s'est rebaptisé Meta pour refléter sa nouvelle orientation vers les métavers.

WEB3

Web3 est utilisé pour décrire une prochaine phase potentielle de l'internet : un internet décentralisé fonctionnant sur la technologie de conservation des données blockchain.

Ce modèle, dans lequel les utilisateurs seraient propriétaires des plateformes et des applications, serait différent de l'internet actuel, connu sous le nom de Web2, où quelques grands géants de la technologie comme Facebook et Google d'Alphabet contrôlent les plateformes.

AUDIO SOCIAL

Cette année, les entreprises technologiques ont été très élogieuses au sujet des outils de conversations audio en direct, se précipitant pour lancer des fonctionnalités après que l'application Clubhouse, autrefois sur invitation seulement, ait connu un essor initial au milieu des blocages du COVID-19.

NFT

Les jetons non fongibles, dont la popularité a explosé cette année, sont un type d'actif numérique qui existe sur une blockchain, un registre des transactions conservé sur des ordinateurs en réseau.

En mars, une œuvre de l'artiste américain Beeple s'est vendue pour près de 70 millions de dollars chez Christie's, la toute première vente par une grande maison de vente aux enchères d'un art qui n'existe pas sous forme physique.

DÉCENTRALISATION

La décentralisation, ou le transfert du pouvoir et des opérations des autorités centrales comme les entreprises ou les gouvernements aux mains des utilisateurs, est apparue comme un thème clé dans l'industrie technologique.

Ces changements pourraient avoir une incidence sur tous les aspects de l'organisation des industries et des marchés, ainsi que sur des fonctions telles que la modération du contenu des plateformes. Twitter, par exemple, investit dans un projet visant à élaborer une norme commune décentralisée pour les réseaux sociaux, baptisée Bluesky.

DAO

Une organisation autonome décentralisée (DAO) est généralement une communauté Internet appartenant à ses membres et fonctionnant avec la technologie blockchain. Les DAO utilisent des contrats intelligents, des morceaux de code qui établissent les règles du groupe et exécutent automatiquement les décisions.

Ces derniers mois, le groupe de cryptomonnaies financé par la foule ConstitutionDAO a essayé et échoué à acheter un exemplaire rare de la Constitution américaine lors d'une vente aux enchères organisée par Sotheby's.

STONKS

Cette erreur délibérée d'orthographe du mot "stocks", qui trouve son origine dans un mème Internet, a fait la une des journaux lorsque des traders en ligne se rassemblant sur des forums comme WallStreetBets de Reddit ont fait grimper des actions comme GameStop et AMC. Le jargon de ces traders, qui se qualifient de "singes" ou font l'éloge des "mains de diamant" qui ont tenu des positions pendant les grandes fluctuations du marché, est devenu courant.

GAMEFI

GameFi est un terme général qui désigne la tendance des joueurs à gagner des cryptomonnaies en jouant à des jeux vidéo, où les joueurs peuvent gagner de l'argent grâce à des mécanismes tels que l'obtention de jetons financiers pour gagner des batailles dans le jeu populaire Axie Infinity.

ALTCOIN

Le terme couvre toutes les cryptomonnaies en dehors du bitcoin, allant de l'ethereum, qui vise à être l'épine dorsale d'un futur système financier, au Dogecoin, une monnaie numérique créée à l'origine comme une blague et popularisée par le PDG de Tesla, Elon Musk.

FSD BETA

Cette année, Tesla a mis à la disposition du grand public une version de test de son logiciel d'auto-conduite intégrale (FSD), un système de fonctions d'assistance à la conduite - comme le changement automatique de voie et les virages -.

Le nom de ce logiciel, qui a fait l'objet d'un examen approfondi, a lui-même été controversé, les régulateurs et les utilisateurs estimant qu'il donne une fausse image de ses capacités, car il nécessite toujours l'attention du conducteur.

FABS

Le terme "Fabs", abréviation de "semiconductor manufacturing plant" (usine de fabrication de semi-conducteurs), est entré dans le vocabulaire courant cette année, la pénurie de puces provenant des fabs ayant été rendue responsable de la pénurie mondiale de tout, des voitures aux gadgets.

NET ZERO

Terme popularisé cette année grâce à la conférence des Nations unies sur le climat COP26 à Glasgow, pour dire qu'un pays, une entreprise ou un produit ne contribue pas aux émissions mondiales de gaz à effet de serre. Pour ce faire, il faut généralement réduire les émissions, par exemple en utilisant des combustibles fossiles, et compenser les émissions restantes par des mesures visant à absorber le carbone, comme la plantation d'arbres. Les critiques affirment que toute émission est inacceptable.