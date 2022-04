Exclusif - La Commission européenne propose que les grandes entreprises en ligne paient une commission de surveillance de 0,1% -document

Les règles, connues sous le nom de "Digital Services Act", devraient être approuvées par les pays de l'UE et les législateurs européens dans le courant du mois. Prélever une telle redevance pour le respect des règles serait une première pour l'exécutif européen.

"Le montant global des redevances de surveillance annuelles sera basé sur les coûts estimés que la Commission encourt dans le cadre de ses tâches de surveillance en vertu du présent règlement", indique le document, qui a été vu par Reuters.

La responsable antitrust de l'UE, Margrethe Vestager, a déclaré le mois dernier aux législateurs et aux États membres que la commission de surveillance pourrait rapporter entre 20 millions d'euros (22 millions de dollars) et 30 millions d'euros par an, a déclaré à Reuters une personne ayant une connaissance directe du dossier.

(1 $ = 0,9156 euros)