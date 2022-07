Guerre en Ukraine: la situation sur le terrain au 144e jour

PARIS (awp/afp) - La Russie a annoncé samedi avoir officiellement mis fin à la "pause opérationnelle" de son armée décrétée il y a huit jours, les bombardements ayant repris avec plus d'intensité dans le Donbass (est), dont le contrôle total est le principal objectif à court terme de Moscou.

Voici un point de la situation de la guerre en Ukraine, au 144e jour de la guerre, à partir d'informations des journalistes de l'AFP sur place, de déclarations officielles ukrainiennes et russes, de sources occidentales, d'analystes et d'organisations internationales.

Donbass

Le ministre de la Défense russe, Sergueï Choïgou, s'est rendu auprès des soldats impliqués dans l'offensive en Ukraine, sans préciser la date ni le lieu de cette visite, a annoncé Moscou samedi.

Il a "donné les instructions nécessaires pour accroître encore" la pression militaire, a ajouté le ministère de la Défense, mettant de fait un terme à la "pause opérationnelle" décrétée le 7 juillet.

Des cartes satellitaires de la Nasa, sur lesquelles les incendies causés par les bombardements sont matérialisés par des points rouges, rendent parfaitement compte de cette situation : très nombreux le 6 juillet, les feux ont fortement diminué les jours suivants, pour croître à nouveau nettement depuis vendredi.

L'Institut américain pour l'étude de la guerre (ISW) estime "peu probable que la fin de la pause opérationnelle entraîne une augmentation massive des attaques terrestres" dans toute l'Ukraine, mais s'attend dans le Donbass à "la poursuite d'assauts limités concentrés sur la ligne Sloviansk-Siversk-Bakhmut".

Samedi, les forces russes "ont augmenté les frappes d'artillerie et de missiles", selon l'ISW.

Moscou affirme avoir détruit un lance-roquettes multiples américain Himars près de Pokrovsk dans la région de Donetsk, l'une des deux provinces du Donbass.

"La Russie continue de bombarder les infrastructures civiles, principalement les institutions d'éducation", a de son côté estimé Pavlo Kyrylenko, le gouverneur de la région de Donetsk. Moscou affirme régulièrement que des soldats ukrainiens se cachent dans des bâtiments d'écoles.

Le sud

La Russie "renforce ses positions défensives" dans les zones qu'elle occupe dans le sud de l'Ukraine, déplaçant "des effectifs, de l'équipement et des stocks défensifs entre Marioupol et Zaporijjia, et à Kherson" et "accroissant les mesures de sécurité" à Melitopol, affirme le ministère britannique de la Défense.

Les forces ukrainiennes mènent une contre-offensive dans la région de Kherson depuis plus d'un mois, et Kiev a averti à plusieurs reprises que la reconquête de son territoire allait monter en puissance instamment. Londres note un "renforcement" des positions russes au sud qui, alors que la lutte pour le Donbass se poursuit, "indique probablement le sérieux avec lequel les commandants russes considèrent la menace" ukrainienne.

Vitaliy Kim, chef de la région de Mykolaïv, proche de la mer Noire, a dénoncé de son côté dimanche plusieurs frappes menées la veille au sud de cette région et sur la ville elle-même dans la matinée.

"Vers 03H05, Mykolaïv a été touchée par des bombardements massifs. À l'heure actuelle, nous avons connaissance d'un incendie dans deux entreprises industrielles", a-t-il détaillé.

Il a ajouté que les villages de Shevchenkove, Zoria et Novoruske ont été également été bombardés la veille. "Trois personnes sont mortes et trois ont été blessées à Shevchenkove", a-t-il dit, ajoutant qu'une femme a été tuée samedi dans un bombardement sur Shyrokiv où "un immeuble résidentiel a été détruit".

La santé de Poutine

Le chef d'état-major des armées britannique, l'amiral Tony Radakin, s'est inscrit en faux dimanche contre des rumeurs concernant la santé du président russe Vladimir Poutine ou la possibilité qu'il puisse être assassiné.

"Je pense que certains commentaires sur le fait qu'il (Poutine) ne soit pas en bonne santé ou qu'il finisse par se faire assassiner, et bien je pense que se sont des voeux pieux", a déclaré vendredi sur la BBC M. Radakin dans une interview publiée dimanche.

Les rumeurs sur la santé de Vladimir Poutine, 70 ans en octobre, sont invérifiables.

"En tant que professionnels militaires, nous voyons un régime relativement stable en Russie, le président Poutine a été en mesure d'étouffer toute opposition (...) et personne au sommet n'a la motivation de le défier", a-t-il soutenu. Selon lui, "le défi que pose la Russie va durer", potentiellement pendant "des décennies en termes de menace".

Dizaines de milliers de morts

Il n'existe aucun bilan global des victimes civiles du conflit. L'ONU a recensé près de 5.000 morts confirmés, dont plus de 300 enfants, mais reconnaît que leur nombre véritable est sans doute largement supérieur.

Pour la seule ville de Marioupol (sud-est), tombée en mai au terme d'un terrible siège, les autorités ukrainiennes évoquaient quelque 20.000 morts.

Sur le plan militaire, le chef d'état-major des armées britannique, l'amiral Tony Radakin a évalué dimanche à 50.000 le nombre de soldats russes tués ou blessés - ainsi que 1.700 chars et 4.000 blindés détruits. Des sources de sécurité occidentales évoquent depuis des semaines de 15.000 à 20.000 soldats russes tués.

Kiev a fait état d'au moins 10.000 morts dans ses troupes.

Aucune statistique indépendante n'est disponible.

Ukrainiens déplacés ou réfugiés

Plus de six millions d'Ukrainiens sont déplacés à l'intérieur de leur pays, selon l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) et le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU (HCR).

Ils s'ajoutent aux quelque 5,5 millions d'Ukrainiens enregistrés en tant que réfugiés dans d'autres Etats européens depuis le début de l'invasion.

