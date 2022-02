Hong Kong (awp/afp) - La Bourse de Hong Kong gagnait plus de 3% dans la journée de vendredi, surmontant la forte de baisse de Wall Street après une pause de trois jours pour le Nouvel an lunaire.

L'indice Hang Seng a progressé de 3,17 %, soit 754,75 points, pour atteindre 24 557,01 dans les échanges de l'après-midi.

Les géants de la technologie et les poids lourds du marché, dont Alibaba et Tencent, ont fortement contribué à ces gains, tandis que les valeurs financières, comme HSBC, ont également bénéficié de le tendance.

La Bourse de New York a clôturé en forte régression jeudi, l'indice Nasdaq à forte coloration technologique chutant en particulier dans la foulée de la correction de Meta, la maison-mère de Facebook et Instagram, qui a perdu plus d'un quart de sa valeur boursière après avoir annoncé la veille des résultats décevants.

Les Bourses de Chine continentale restaient fermées vendredi.

