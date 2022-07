Instagram hors service pour des milliers d'utilisateurs - Downdetector

Près de 24 000 utilisateurs d'Instagram étaient touchés à 17 heures (heure de l'Est), selon le site Web de suivi des pannes Downdetector, qui rassemble des rapports d'état provenant de plusieurs sources aux États-Unis.

Meta n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Plus tôt dans la journée de jeudi, Twitter Inc a connu une panne de près de trois heures qui a touché jusqu'à 50 000 utilisateurs à son point culminant vers 8 h 15 ET, selon Downdetector.com.

À la fin de l'année dernière, Meta a connu une panne de près de six heures qui a maintenu WhatsApp, Instagram et Messenger hors de portée pour des milliards d'utilisateurs.