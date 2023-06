Kosovo-Le Premier ministre dévoile un plan pour apaiser les tensions avec la majorité serbe du Nord

par Fatos Bytyci

PRISTINA, 13 juin (Reuters) - Le Premier ministre du Kosovo a présenté mardi un plan visant à apaiser les tensions avec la population à majorité serbe dans le nord du pays, qui prévoit notamment de nouvelles élections locales.

L'arrestation, également mardi, d'un Serbe identifié par le ministre de l'Intérieur du Kosovo, issu de la majorité albanophone, comme l'organisateur d'agressions contre des soldats de l'Otan le mois dernier a toutefois ravivé les tensions dans cette région toujours instable.

Environ 200 Serbes se sont rassemblés dans la ville de Mitrovica, dans le nord du Kosovo, pour protester contre cette arrestation. Des policiers kosovars albanophones se tenaient à une centaine de mètres des manifestants et des soldats américains de la mission de maintien de la paix de l'Otan, la Kfor, étaient également présents dans les environs.

Lors de l'arrestation de Milun Milenkovic, trois policiers kosovars albanophones ont été légèrement blessés, a indiqué le ministre de l'Intérieur, Xhelal Svecla, sur Facebook.

Des violences ont éclaté fin mai dans quatre villes du nord du Kosovo après la prise de fonctions de maires albanophones élus lors de scrutins boycottés par les Serbes, majoritaires dans la région, avec une participation de seulement 3,5%.

Les Etats-Unis et l'Union européenne ont appelé le Premier ministre kosovar Albin Kurti à retirer les maires élus et les forces de police spéciales déployées pour les installer, et à respecter l'accord de 2013 prévoyant une association de municipalités serbes dans la région.

"Les groupes (serbes) violents se sont retirés du territoire du Kosovo et (par conséquent) la présence au Kosovo de forces de police dans trois bâtiments municipaux sera réduite", a annoncé Albin Kurti.

"Le gouvernement de la République du Kosovo se coordonnera avec tous les acteurs et annoncera des élections anticipées dans quatre municipalités du Nord", a-t-il ajouté lors d'une conférence de presse à l'issue d'une rencontre avec les ambassadeurs des pays du groupe informel Quint réunissant les États-Unis, l'Italie, la France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne.

Albin Kurti a dit avoir présenté son plan aux envoyés de l'Union européenne et des Etats-Unis et avoir appelé à une réunion de suivi entre responsables serbes et kosovars à Bruxelles.

Le Premier ministre n'a pas mentionné toutefois la création de l'association des municipalités serbes, qui garantirait une plus grande autonomie au nord du Kosovo à majorité serbe.

La semaine dernière, le président serbe Aleksandar Vucic a exhorté le Kosovo à garantir plus d'autonomie pour les Serbes présents dans le pays avant d'organiser de nouvelles élections.

Au sein du gouvernement serbe, le directeur du Bureau pour le Kosovo Petar Petkovic a affirmé que l'arrestation de Milun Milenkovic montrait qu'Albin Kurti "est seulement intéressé par le conflit".

Le Kosovo a déclaré son indépendance vis-à-vis de la Serbie en 2008 avec le soutien de plusieurs pays occidentaux, dont la France, après la guerre de 1998-1999 pendant laquelle l'Otan est intervenue pour protéger la majorité albanaise.

Belgrade continue de considérer le Kosovo comme sa province méridoniale. (Reportage Fatos Bytyci; Blandine Hénault pour la version française, édité par Bertrand Boucey)