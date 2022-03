L'Australie poursuit Meta pour publicités frauduleuses 18/03/2022 | 06:22 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Sydney (awp/afp) - L'Australie a annoncé vendredi qu'elle allait poursuivre Meta, propriétaire de Facebook, pour avoir laissé circuler sur sa plateforme des publicités frauduleuses concernant des plans d'investissements par le biais de cryptomonnaies faussement recommandés par des célébrités. La commission australienne de protection des consommateurs a déclaré avoir engagé une procédure devant la Cour fédérale contre Meta Platforms pour "conduite fausse, trompeuse ou mensongère" en violation des lois sur la consommation. Selon la commission, les publicités vantaient des plans d'investissements via des cryptomonnaies en affirmant faussement qu'ils étaient recommandés par un nombre d'Australiens connus, notamment l'ancien Premier ministre de la Nouvelle-Galles du Sud, Mike Baird, et l'homme d'affaires Dick Smith. L'institution accuse Meta de ne pas avoir fait suffisamment d'efforts pour mettre fin aux annonces frauduleuses, même après avoir été alerté par les personnalités faussement mises en scène dans celles-ci. "Outre le fait qu'elles entraînent des pertes incalculables pour les consommateurs, ces annonces portent également atteinte à la réputation des personnalités publiques faussement associées aux annonces", a déclaré le président de la commission, Rod Sims. "Meta n'a pas pris de mesures suffisantes pour mettre un terme" à ces annonces, a-t-il ajouté. Le géant des réseaux sociaux a affirmé qu'il avait coopéré dans l'enquête. "Nous ne voulons pas de publicités cherchant à escroquer de l'argent ou à induire les gens en erreur sur Facebook - elles violent nos politiques et ne sont pas bonnes pour notre communauté", a assuré un porte-parole de Meta. La commission a indiqué qu'un consommateur avait perdu plus de 650.000 dollars australiens (432.000 dollars américains) à cause d'une de ces publicités. "C'est honteux", a lancé M. Sims. L'autorité de protection des consommateurs a déclaré qu'elle demandait au tribunal d'ordonner des pénalités et le paiement des frais de justice. afp/fr

