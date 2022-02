L'Italie annonce le versement immédiat de 110 millions d'euros à l'Ukraine

ROME (awp/afp) - L'Italie a versé 110 millions d'euros d'aide au gouvernement ukrainien, "un signe concret de solidarité et de soutien", a annoncé dimanche sur Twitter le ministre italien des Affaires étrangères Luigi Di Maio.

"J'ai communiqué à mon collègue (le ministre ukrainien des Affaires étrangères) Dmytro Kuleba que je viens de signer une résolution qui prévoit le versement immédiat de 110 millions d'euros au gouvernement de Kiev, un signe concret de solidarité et de soutien de l'Italie à un peuple avec lequel nous entretenons un rapport fraternel", a écrit le ministre sur son compte Twitter.

Dans un message plus long publié sur Facebook, le ministre justifie cette décision en affirmant que "l'Ukraine est assiégée sans avoir commis aucune faute, attaquée avec des bombardements continus de la part du gouvernement russe".

"La paix est l'objectif auquel nous continuons tous de travailler tous les jours et nous répliquons aux armes russes avec les sanctions", a-t-il ajouté. "L'Union européenne et tous les alliés doivent faire un front commun et continuer à faire preuve de cohésion".

