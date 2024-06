Le projet de Meta d'utiliser des données personnelles pour entraîner ses modèles d'intelligence artificielle (IA) sans demander de consentement a été critiqué jeudi par le groupe de défense NOYB, qui a appelé les autorités chargées de la protection de la vie privée en Europe à mettre fin à cette utilisation.

NOYB (none of your business) a exhorté les organismes nationaux de protection de la vie privée à agir immédiatement, car les récentes modifications apportées à la politique de confidentialité de Meta, qui entreront en vigueur le 26 juin, lui permettraient d'utiliser des années de messages personnels, d'images privées ou de données de suivi en ligne pour la technologie d'intelligence artificielle de l'entreprise propriétaire de Facebook.

Le groupe de défense a déclaré avoir déposé 11 plaintes contre Meta et demandé aux autorités de protection des données en Autriche, en Belgique, en France, en Allemagne, en Grèce, en Italie, en Irlande, aux Pays-Bas, en Norvège, en Pologne et en Espagne de lancer une procédure d'urgence en raison de l'imminence des changements.

Meta a rejeté les critiques de NOYB et s'est référé à un blog du 22 mai dans lequel elle a déclaré qu'elle utilisait des informations en ligne et sous licence accessibles au public pour former l'IA, ainsi que des informations que les gens ont partagées publiquement sur ses produits et services.

Toutefois, un message envoyé aux utilisateurs de Facebook indique que Meta peut encore traiter des informations sur des personnes qui n'utilisent pas ses produits et services et n'ont pas de compte, si elles apparaissent dans une image ou sont mentionnées dans des messages ou des légendes partagés par un utilisateur.

"Nous sommes convaincus que notre approche est conforme aux lois sur la protection de la vie privée et qu'elle est cohérente avec la manière dont d'autres entreprises technologiques développent et améliorent leurs expériences en matière d'IA en Europe (notamment Google et Open AI)", a déclaré un porte-parole.

NOYB a déjà déposé plusieurs plaintes contre Meta et d'autres entreprises de la Big Tech pour des violations présumées du règlement général sur la protection des données (RGPD) de l'UE, qui menace d'amendes allant jusqu'à 4 % du chiffre d'affaires mondial total d'une entreprise en cas d'infraction.

Meta a précédemment invoqué un intérêt légitime à utiliser les données des utilisateurs pour former et développer ses modèles d'IA générative et d'autres outils d'IA, qui peuvent être partagés avec des tiers.

Le fondateur de NOYB, Max Schrems, a déclaré dans un communiqué que la plus haute juridiction européenne avait déjà statué sur cette question en 2021.

"La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a déjà clairement indiqué que Meta n'a pas d'"intérêt légitime" pour passer outre le droit des utilisateurs à la protection des données lorsqu'il s'agit de publicité", a-t-il déclaré.

Pourtant, l'entreprise tente d'utiliser les mêmes arguments pour la formation à une "technologie d'IA" non définie. Il semble que Meta ignore une fois de plus de manière flagrante les arrêts de la CJUE", a déclaré M. Schrems, ajoutant qu'il était extrêmement compliqué de se désengager.

"Reporter la responsabilité sur l'utilisateur est complètement absurde. La loi exige que Meta obtienne le consentement de l'utilisateur, et non qu'il fournisse un formulaire d'exclusion caché et trompeur", a déclaré M. Schrems, avant d'ajouter : "Si Meta veut utiliser vos données personnelles, il doit le faire : "Si Meta veut utiliser vos données, il doit vous demander la permission. Au lieu de cela, ils ont obligé les utilisateurs à supplier pour être exclus". (Reportage de Foo Yun Chee ; Rédaction d'Alexander Smith)