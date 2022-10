L'espoir d'un rallye boursier américain est fixé sur la réalité de la Réserve fédérale

Parier sur une Fed moins belliqueuse a été une entreprise dangereuse cette année. Les actions ont rebondi à plusieurs reprises sur les attentes d'un soi-disant pivot de la Fed, avant d'être écrasées par de nouvelles preuves d'une inflation persistante ou d'une banque centrale déterminée à maintenir son rythme de hausse des taux.

Les poches de faiblesse de l'économie américaine ont alimenté les récents espoirs d'une modération des hausses de taux, ainsi que les signes que certaines banques centrales du monde pourraient approcher de la fin de leur cycle de hausse des taux. Par ailleurs, les investisseurs à forte consommation de liquidités, qui craignent de manquer un rallye durable, ont contribué à ce mouvement haussier, selon les participants au marché.

"Le marché commence à croire qu'une fin de partie est en vue pour cet énorme cycle de resserrement mondial", a déclaré Keith Lerner, co-chef des investissements chez Truist Advisory Services.

Le S&P 500 était en passe de terminer la semaine avec un gain de plus de 3 %, les investisseurs ayant fait abstraction des rapports de résultats brutaux de sociétés telles qu'Amazon, Microsoft, Alphabet, la société mère de Google, et Meta Platforms, la société mère de Facebook.

L'indice de référence est en hausse de plus de 8 % par rapport à son plus bas niveau, un mouvement qui s'est accompagné d'une forte reprise des bons du Trésor américain et d'un affaiblissement du dollar, inversant les tendances qui ont prévalu pendant la majeure partie de l'année.

Une hausse des taux d'intérêt moins importante que prévu de la part de la Banque du Canada a renforcé l'espoir d'un pic dans l'attitude belliciste des banques centrales mondiales, tout comme les commentaires d'un membre du conseil d'administration de la Banque du Mexique mettant en garde contre une augmentation de la politique monétaire à des niveaux excessivement restrictifs.

Alors que les investisseurs ont largement pris en compte une hausse des taux de 75 points de base mercredi à la fin de la réunion de deux jours de la Fed, beaucoup seront à l'affût d'indices de futures mesures politiques dans la conférence de presse du président Jerome Powell, car ses commentaires ont influencé les prix des actifs cette année.

Par exemple, les actions ont grimpé avant la conférence de la Fed à Jackson Hole, Wyoming, en août, pour que le marché recule à nouveau après que Powell ait mis en garde contre les retombées économiques des efforts de la Fed pour lutter contre l'inflation.

"Si son ton est aussi laconique et aussi faucon qu'il l'était en août à Jackson Hole, cela changerait certainement le récit assez rapidement", a déclaré Art Hogan, chef de la stratégie de marché chez B. Riley Wealth.

La semaine prochaine, nous verrons également si les actions peuvent continuer à résister à des résultats décevants. Plus de 150 sociétés du S&P 500 doivent publier leurs résultats trimestriels la semaine prochaine, notamment Eli Lilly, ConocoPhillips et Qualcomm.

Les investisseurs suivront également de près le rapport mensuel sur l'emploi de vendredi prochain pour voir si les actions de la Fed ont tempéré le marché du travail.

De nombreux investisseurs estiment qu'il est trop tôt pour espérer un ralentissement des hausses de taux. Les analystes de UBS Global Wealth Management ont déclaré que la Fed n'a pas encore vu de preuves du refroidissement de l'inflation et des conditions du marché du travail et qu'ils "continuent de penser qu'il est trop tôt pour s'attendre à ce que la Fed signale une position plus dovish." "Les conditions pour un creux sur le marché des actions, y compris le fait que des réductions de taux et un creux économique doivent être à l'horizon, ne sont pas encore réunies", ont déclaré les analystes d'UBS dans une note.

Lerner, de Truist, a publié vendredi un rapport rétrogradant son opinion sur les actions de "neutre" à "moins attrayant" suite au rebond. Il a déclaré que si les actions sont devenues moins chères sur une base absolue cette année, "elles sont en fait devenues plus chères par rapport aux obligations étant donné la forte hausse des taux d'intérêt."

Pour l'instant, cependant, il semble que les haussiers soient enhardis. Un exemple de l'enthousiasme des investisseurs peut être observé sur le marché des options, où le volume quotidien moyen sur un mois des options de vente S&P 500, généralement utilisées pour un positionnement défensif, dépasse les options d'achat haussières par la plus petite marge depuis au moins quatre ans, selon les données de Trade Alert.

"Le marché pense à de bonnes choses", a déclaré Kristina Hooper, chef de la stratégie des marchés mondiaux chez Invesco. "Jay Powell va soit le confirmer, soit l'infirmer la semaine prochaine".