L'esprit du marché : Zoom sur l'IA, les taux et la guerre des puces

ChatGPT vs Bard. Les bénéfices des géants américains de la technologie Microsoft Corp, qui soutient ChatGPT, et Alphabet Inc, la société mère de Google, sont à surveiller ce mardi. Les bénéfices de ces deux sociétés, de Meta, propriétaire de Facebook, et d'Amazon Inc. sont attendus cette semaine, et les estimations montrent que leurs activités dans le domaine de l'informatique dématérialisée pourraient être un frein. Pourtant, comme ce fut le cas au dernier trimestre, leurs efforts autour de l'intelligence artificielle prédomineront lors des conférences téléphoniques sur les résultats.

Fed contre BCE. La Fed est en période de black-out avant sa réunion de la semaine prochaine, tandis que la Banque centrale européenne est en déplacement et laisse entendre qu'une hausse de taux d'un demi-point est possible la semaine prochaine. L'euro est en hausse et a atteint son plus haut niveau depuis huit ans par rapport au yen, le nouveau gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, ayant indiqué qu'il n'était pas pressé de modifier sa politique.

La réunion de la BOJ de cette semaine, qui se termine vendredi, est la première de M. Ueda. Les débats sur le plafond de la dette américaine et l'annonce de la chute des dépôts à la First Republic Bank rappellent également que les risques pour la stabilité financière et fiscale pourraient inciter la Fed à passer rapidement d'une politique de hausse à une politique de baisse.

Guerre des puces. La Corée du Sud a déclaré avoir évité de justesse une récession au premier trimestre et avoir enregistré une baisse de ses exportations, dont une grande partie est constituée de livraisons de puces à la Chine, ce qui constitue un problème récurrent dans les tensions sino-américaines.

Le président sud-coréen Yoon Suk Yeol est en visite aux États-Unis, et les Américains souhaitent que la Corée du Sud exhorte ses fabricants de puces à ne pas augmenter leurs ventes à la Chine si Pékin interdit au fabricant de mémoires Micron Technology de vendre des puces, a rapporté le Financial Times dimanche.

Principaux développements susceptibles d'influencer les marchés mardi :

Confiance des consommateurs américains en avril, ventes de logements neufs en mars.

Bénéfices : Microsoft Corp, Alphabet Inc, Visa Inc, General Motors Co, Texas Instruments Inc, PepsiCo Inc.