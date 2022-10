La FTC dépose une plainte allégée dans la lutte contre Meta pour l'acquisition de Within

Les autorités antitrust qui ont demandé à un juge fédéral d'empêcher Meta Platforms Inc, société mère de Facebook, d'acheter le fabricant de contenu de réalité virtuelle Within, ont déposé vendredi une version plus courte de leur plainte.

La Federal Trade Commission avait déposé une plainte en juillet, affirmant que l'acquisition de Within Unlimited Inc par Meta "tendrait à créer un monopole" sur le marché des applications de fitness dédiées à la réalité virtuelle.

La plainte modifiée se concentre sur le marché des apps d'exercice dédiées à la réalité virtuelle. L'une de ces apps est Supernatural de Within, qui n'est disponible que sur les appareils VR de Meta. Elle soutient que l'accord proposé "réduirait considérablement la concurrence ou tendrait à créer un monopole" sur ce marché.

La plainte baisse les allégations liées au marché plus large des applications de fitness VR, qui comprend également des applications de danse et d'autres qui encouragent l'activité physique mais ne sont pas purement axées sur l'exercice.

Meta, qui a déclaré qu'elle se battrait contre la poursuite, a déclaré : "Ce qui reste de l'affaire de la FTC, ce sont des allégations spéculatives qui continuent à manquer de soutien, que ce soit dans les faits ou dans la loi." (Reportage de Diane Bartz à Washington et Katie Paul à Palo Alto, Californie. Édition : Matthew Lewis)