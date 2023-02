La Nouvelle-Zélande lance une collecte de fonds mondiale pour la reconstruction post-cyclone

L'appel financera des projets de rétablissement à plus long terme et ciblera les expatriés fortunés, les entreprises et toute personne ayant de l'affection pour la Nouvelle-Zélande, a déclaré le Premier ministre Chris Hipkins lundi. Le propriétaire de Facebook, Meta, a proposé de promouvoir l'appel, a-t-il ajouté.

"Une des choses que nous savons d'après les événements passés, c'est qu'il y a des personnes à l'étranger qui ont des liens très forts avec la Nouvelle-Zélande et qui veulent pouvoir apporter une contribution", a déclaré M. Hipkins lors d'une conférence de presse annonçant l'initiative.

L'appel sera modelé sur la collecte de fonds du tremblement de terre de Christchurch en 2011, qui a permis de collecter plus de 94 millions de dollars néo-zélandais (57,94 millions de dollars).

Le cyclone Gabrielle a frappé l'île du Nord de la Nouvelle-Zélande le 12 février et a endommagé les routes et les ponts, laissant des dizaines de milliers de personnes sans électricité dans une région qui représente un tiers du pays. La police est toujours à la recherche de 4 personnes disparues.

L'état d'urgence national, seulement le troisième déclaré dans l'histoire du pays, sera maintenu dans les régions touchées par le cyclone.

M. Hipkins a déclaré que le gouvernement envisageait "toutes les options" pour payer la reconstruction, dont le coût devrait être similaire à celui des 13,5 milliards de dollars néo-zélandais dépensés après le tremblement de terre de Christchurch.

Le gouvernement est sous pression pour éviter les dépenses qui pourraient aggraver l'inflation après que la banque centrale de Nouvelle-Zélande a augmenté les taux d'intérêt au niveau le plus élevé depuis 14 ans et a signalé d'autres hausses à venir.

(1 $ = 1,6223 dollars néo-zélandais)