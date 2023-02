La commissaire américaine à la FTC Christine Wilson va démissionner

"Beaucoup d'encre a coulé sur les tentatives de Lina Khan de refaire la loi antitrust fédérale en tant que présidente de la Federal Trade Commission", a écrit M. Wilson dans un article d'opinion paru dans le Wall street Journal. "On a moins parlé de son mépris de la règle de droit et de la procédure régulière, ainsi que de la façon dont les hauts fonctionnaires de la FTC lui permettent de le faire."

Un porte-parole de la FTC n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur ces allégations.

La commission devrait compter cinq membres mais ne comptera plus que Khan, en tant que président, et les commissaires Rebecca Slaughter et Alvaro Bedoya. Tous sont des démocrates.

Mme Wilson a déclaré dans l'article qu'elle allait "bientôt démissionner" mais n'a pas donné de date.

Wilson a déclaré que Khan était responsable d'"abus de pouvoir", comme le fait de voter pour contester l'acquisition par Meta Platforms Inc du fabricant de contenu de réalité virtuelle Within. Wilson a fait valoir que Khan avait déclaré avant d'arriver à la FTC que Meta ne devrait pas pouvoir faire d'autres acquisitions, et que cela signifiait que Khan devait être récusé des délibérations de la FTC concernant l'opération.

"J'ai exprimé ma dissidence pour des raisons de procédure régulière, qui exigent que les personnes siégeant à titre judiciaire évitent même l'apparence d'injustice", a écrit M. Wilson.