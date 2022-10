La croissance du chiffre d'affaires de Pinterest ralentit pour atteindre son niveau le plus bas depuis deux ans alors que les dépenses publicitaires se tarissent

L'inflation élevée depuis des décennies oblige les entreprises à faire des coupes dans leurs budgets de marketing cette année, poussant les acteurs en ligne tels qu'Alphabet Inc, Meta Platforms Inc et Snap Inc à se livrer une concurrence intense pour des dollars publicitaires en baisse.

Le chiffre d'affaires de Pinterest au troisième trimestre a augmenté de 8 % pour atteindre 684,6 millions de dollars, reflétant un ralentissement observé chez ses plus grands rivaux. Le chiffre était toutefois supérieur aux 666,71 millions de dollars attendus par les analystes, selon les données de Refinitiv.

Le retour des activités de plein air a également signifié que moins de personnes s'engagent sur la plateforme de partage d'images pour s'inspirer d'activités telles que la rénovation de la maison et la cuisine basée sur des recettes. Les utilisateurs actifs mensuels (MAU) mondiaux de Pinterest sont restés stables à 445 millions, mais ils ont dépassé les estimations de Factset qui étaient de 437,4 millions.

La société a enregistré une perte nette de 65,2 millions de dollars, soit 0,10 dollar par action, au cours du trimestre clos le 30 septembre, contre un bénéfice de 94 millions de dollars, soit 0,14 dollar par action, un an plus tôt.

Le revenu moyen mondial de Pinterest par utilisateur a augmenté de 11 % pour atteindre 1,56 $. Pinterest a déclaré qu'elle s'attendait à une croissance du chiffre d'affaires dans un pourcentage à un chiffre au milieu du trimestre en cours, en raison de vents contraires de change légèrement plus importants qu'au troisième trimestre.