La présidente de la FTC, Lina Khan, accusée d'"abus de pouvoir" dans le cadre d'une nouvelle enquête de la Chambre des représentants des États-Unis

Mme Khan a suscité la colère d'entreprises et de groupes professionnels tels que la Chambre de commerce en incitant la FTC, qui veille à l'application de la législation antitrust et des lois contre les pratiques commerciales trompeuses, à se montrer plus agressive en matière d'enquêtes et d'application de la loi.

Dans une lettre adressée jeudi à M. Khan et aux responsables de l'agence, M. Comer a cité les plaintes formulées par l'ancienne commissaire Christine Wilson, une républicaine.

"Nous craignons que les événements survenus à la Commission et répertoriés par la commissaire Wilson et d'autres personnes ne sapent la confiance des consommateurs et des marchés dans la capacité de la Commission à remplir ses fonctions de manière efficace et intègre", a écrit M. Comer dans sa lettre.

La lettre de M. Comer cite les préoccupations de Mme Wilson concernant une transaction effectuée par Meta Platforms. Elle avait accusé M. Khan d'abus de pouvoir en votant contre l'acquisition par Meta du fabricant de contenu de réalité virtuelle Within. Mme Wilson a fait valoir que M. Khan avait déclaré, avant d'entrer à la FTC, qu'il fallait interdire à Meta de procéder à d'autres acquisitions, ce qui signifiait que M. Khan devait être récusé des délibérations de la FTC concernant l'opération en question.

La FTC a perdu un procès visant à stopper cette transaction et l'opération s'est poursuivie.

"Sous la présidence de M. Khan, la FTC est fière de défendre les consommateurs américains et de garantir une concurrence loyale dans l'économie. Nous sommes impatients de travailler avec le Congrès pour dissiper les allégations imaginatives de l'ancien commissaire Wilson", a déclaré Douglas Farrar, porte-parole de la FTC, dans un courriel.

La commission a demandé des documents relatifs à l'enquête, notamment des documents non expurgés portant sur la question de savoir si Mme Khan devait se récuser lors des discussions sur le projet d'achat de Within par l'Enquête, ainsi que lors des discussions sur l'utilisation des délais pour dissuader ou empêcher les fusions d'entreprises.