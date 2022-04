La société de capital-risque Sequoia Capital nomme Botha comme leader mondial

L'investisseur vétéran Botha continuera à diriger les activités de la société aux États-Unis et en Europe en tant qu'associé directeur, a déclaré Sequoia. Le pilier de la Silicon Valley s'est récemment développé en Europe et a ouvert un bureau à Londres l'année dernière.

Les associés directeurs locaux de Sequoia resteront en charge des autres divisions régionales de la société, a déclaré Sequoia, Neil Shen devant continuer à diriger les activités de Sequoia en Chine. Shen a été un fervent partisan de l'investissement dans les start-ups technologiques d'entreprise en Chine.

Les questions politiques entre les États-Unis et la Chine ont refroidi certaines affaires entre les deux pays.

Mais la branche chinoise de Sequoia, dont le portefeuille comprend ByteDance, propriétaire de TikTok, et la startup de mode en ligne Shein, cherche plus de 8 milliards de dollars à travers quatre nouveaux fonds, selon un rapport publié par The Information le mois dernier.

Botha succède à Doug Leone, qui continuera à représenter Sequoia aux conseils d'administration des sociétés du portefeuille et restera un associé général dans ses fonds existants.

Botha, qui a dirigé les investissements de Sequoia dans Instagram de Meta Platforms, la société de biotechnologie 23andME et la société de logiciels MongoDB, a rejoint Sequoia en 2003 et a été nommé à son rôle actuel d'intendant en 2017.

Sequoia s'est imposée comme l'une des principales sociétés de capital-risque au monde depuis sa fondation par Don Valentine en 1972.

M. Leone a succédé à M. Valentine en tant qu'intendant principal en 1997 aux côtés du spécialiste du capital-risque Michael Moritz. Moritz a abandonné ses fonctions administratives en 2012, lorsque Leone est devenu le seul dirigeant de la firme.

"Nous sommes fiers d'être le seul partenariat de capital-risque à avoir réussi de multiples transitions de leadership sur cinq décennies", a déclaré Leone dans l'annonce de la firme lundi.