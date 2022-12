Le Meta Oversight Board demande la révision du système controversé de "cross-checking" pour les VIPs

L'arrangement, appelé cross-check, ajoute une couche de révision de l'application pour des millions de comptes Facebook et Instagram appartenant à des célébrités, des politiciens et d'autres utilisateurs influents, leur permettant une marge de manœuvre supplémentaire pour poster du contenu qui viole les politiques de l'entreprise.

Cross-check "donne la priorité aux utilisateurs ayant une valeur commerciale pour Meta et, en tant que structure, ne répond pas aux responsabilités de Meta en matière de droits de l'homme et aux valeurs de l'entreprise", a déclaré le directeur du conseil de surveillance Thomas Hughes dans une déclaration annonçant la décision.

Le conseil examinait le programme de vérification croisée depuis l'année dernière, lorsque la dénonciatrice Frances Haugen a révélé l'étendue du système en divulguant des documents internes de la société au Wall street Journal.

Ces documents ont révélé que le programme était à la fois plus important et plus indulgent envers les utilisateurs influents que ce que Meta avait précédemment déclaré au Conseil de surveillance, qui est financé par la société par le biais d'un trust et fonctionne de manière indépendante.

Sans contrôles sur l'admissibilité ou la gouvernance, le cross-check s'est étendu pour inclure presque toute personne ayant un suivi en ligne substantiel, bien que même avec des millions de membres, il représente une tranche minuscule des 3,7 milliards d'utilisateurs totaux de Meta.

En 2019, le système a empêché les modérateurs de l'entreprise de supprimer les photos nues d'une femme postées par la star brésilienne du football Neymar, même si le post violait les règles de Meta contre "l'imagerie intime non consensuelle", selon le rapport du WSJ.

À l'époque du rapport, le conseil d'administration a reproché à Meta de ne pas être "entièrement franc" dans ses divulgations sur le contrôle croisé.

Dans l'avis qu'il a émis mardi, le conseil a déclaré qu'il était d'accord pour dire que Meta avait besoin de mécanismes pour traiter les erreurs d'application, étant donné le volume extraordinaire de contenu généré par les utilisateurs que la société modère chaque jour.

Cependant, il a ajouté que Meta "a la responsabilité de s'attaquer à ces problèmes plus importants de manière à ce qu'ils profitent à tous les utilisateurs et pas seulement à quelques privilégiés."

Elle a formulé 32 recommandations qui, selon elle, structureraient le programme de manière plus équitable, notamment des exigences de transparence, des audits de l'impact du système et une approche plus systématique de l'éligibilité.

Les acteurs étatiques, selon le rapport, devraient continuer à pouvoir être inclus dans le programme, mais uniquement sur la base de critères accessibles au public, sans autres préférences spéciales.

Les recommandations politiques du Conseil de surveillance ne sont pas contraignantes, mais Meta est tenu d'y répondre, normalement dans les 60 jours.

Une porte-parole de l'Oversight Board a déclaré que la société avait demandé et obtenu une prolongation dans ce cas, de sorte qu'elle aurait 90 jours pour répondre.