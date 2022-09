Le Nasdaq stimulé par Tesla, mais les inquiétudes concernant la hausse des taux persistent.

(Pour un blog en direct de Reuters sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez ou tapez LIVE/ dans une fenêtre de nouvelles).

*

Tesla gagne du terrain grâce à ses projets d'augmentation de la production

*

Les principaux indices sont prêts pour une troisième baisse trimestrielle consécutive

*

Nike s'effondre suite à un avertissement sur les marges et entraîne les fabricants d'équipement sportif

*

Dow en baisse de 0,36 %, S&P stable, Nasdaq en hausse de 0,32 %.

30 septembre (Reuters) - L'indice Nasdaq a progressé vendredi grâce à Tesla, qui prévoit d'augmenter fortement sa production, même si la résilience de l'inflation de base a renforcé les craintes d'une hausse importante des taux d'intérêt qui pourrait compromettre l'augmentation des dépenses de consommation.

Les actions du constructeur de véhicules électriques ont gagné 1,04% après que Reuters ait fait état de ses projets d'augmenter la production mondiale de ses véhicules les plus vendus au quatrième trimestre.

D'autres valeurs de croissance ont également bénéficié d'une baisse du rendement de référence du Trésor à 10 ans, qui a atteint son plus bas niveau de la semaine à 3,682 %. Meta Platforms, Alphabet Inc et Amazon.com Inc ont gagné entre 0,1 % et 1,7 %.

Les données ont montré que l'indice de base des prix des dépenses de consommation personnelle a bondi de 0,6 % après être resté inchangé en juillet. Il a grimpé de 4,9 % en glissement annuel en août après avoir augmenté de 4,7 % en juillet.

"L'inflation est plus élevée que prévu, donc la Fed va devoir continuer à agir et probablement être plus agressive qu'elle ne le voudrait", a déclaré Brian Klimke, directeur de la recherche sur les investissements chez Cetera Financial Group.

Les contrats à terme sur les Fed funds ont montré que les traders voient près de 66 % de chances que la banque centrale américaine augmente les taux de 75 points de base lors de sa réunion de novembre, contre 61 % de chances avant les données sur l'inflation.

La position agressive de la Réserve fédérale sur les hausses de taux d'intérêt a poussé les trois principaux indices dans un marché baissier et les a préparés pour leur troisième baisse trimestrielle consécutive. L'indice Dow Jones Industrial Average était prêt pour son pire mois depuis les bas-fonds de la pandémie. Le S&P 500 a chuté de 8,2 % jusqu'à présent en septembre, testant son plus bas niveau depuis novembre 2020, tandis que le Nasdaq a perdu plus de 9 % au cours du mois.

"Les rééquilibrages de portefeuille de fin de mois et l'expiration des stratégies d'options trimestrielles devraient agir en faveur du marché aujourd'hui", a déclaré Marko Kolanovic, chef de la stratégie des marchés mondiaux de J.P. Morgan, dans une note.

Nike Inc a glissé de 11,74% après avoir averti du resserrement des marges, alimentant les craintes d'une baisse des bénéfices à l'échelle de l'industrie en raison d'un coup porté au moral des consommateurs par l'inflation.

Les actions d'Under Armour ont glissé de 6,04%, tandis que le détaillant de chaussures Foot Locker Inc a baissé de 1,96%.

Les revenus trimestriels inférieurs aux prévisions de Carnival Corp ont fait plonger ses actions de 20,91 %, soulignant que la flambée des prix a forcé les consommateurs à réduire les dépenses discrétionnaires telles que les voyages en croisière.

Lael Brainard, vice-présidente de la Fed, Mary Daly, présidente de la banque de réserve fédérale de San Francisco, et Thomas Barkin, président de la banque de Richmond, ont soutenu les mesures sévères visant à faire baisser l'inflation élevée, Mme Brainard mettant en garde contre une réduction prématurée des taux.

Toutefois, le président de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, a déclaré qu'il y a des "signes prometteurs" que les pressions inflationnistes ont commencé à s'atténuer, bien que cela puisse prendre du temps à se voir dans les données.

À 12 h 34 HE, l'indice Dow Jones Industrial Average était en baisse de 105,94 points, soit 0,36 %, à 29 119,67, le S&P 500 était en baisse de 0,15 point, soit 0,00 %, à 3 640,32, et le Nasdaq Composite était en hausse de 34,87 points, soit 0,32 %, à 10 772,38.

Pour le troisième trimestre, les sociétés du S&P 500 devraient afficher une croissance des bénéfices de 4,5 %, selon les données de Refinitiv, en baisse par rapport aux prévisions antérieures de 11,1 % en juillet.

Les émissions en hausse ont été plus nombreuses que les émissions en baisse dans un rapport de 1,87 à 1 sur le NYSE et de 2,27 à 1 sur le Nasdaq.

L'indice S&P n'a enregistré aucun nouveau sommet sur 52 semaines et 52 nouveaux points bas, tandis que le Nasdaq a enregistré 15 nouveaux sommets et 205 nouveaux points bas. (Reportage d'Ankika Biswas et Shreyashi Sanyal à Bengaluru ; Reportage supplémentaire de Bansari Mayur Kamdar ; Montage d'Arun Koyyur)