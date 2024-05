Neuf personnes ont été inculpées en Grande-Bretagne pour avoir fait la promotion de systèmes d'échange de devises non autorisés sur Instagram, dans le cadre de la première opération de répression contre les "finfluencers", a déclaré jeudi l'Autorité britannique de conduite financière (FCA).

Emmanuel Nwanze, 30 ans, et Holly Thompson, 33 ans, ont offert des conseils sur l'achat et la vente de contrats pour la différence (CFD) à haut risque sur la plateforme de médias sociaux entre mai 2018 et avril 2021, alors qu'ils n'étaient pas autorisés à le faire, a allégué le régulateur.

La FCA allègue que Nwanze a ensuite payé Biggs Chris, Jamie Clayton, Lauren Goodger, Rebecca Gormley, Yazmin Oukhellou, Scott Timlin et Eva Zapico, âgés de 25 à 37 ans, pour promouvoir le compte Instagram auprès de leurs millions de followers.

Le nombre total de leurs abonnés sur Instagram s'élève à 4,5 millions.

Thompson, Chris, Clayton, Goodger, Gormley, Oukhellou, Timlin et Zapico sont tous accusés d'avoir émis des communications non autorisées de promotions financières, un délit passible d'une amende et d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à deux ans.

Nwanze a été inculpé de gestion d'un système d'investissement non autorisé et d'émission de promotions financières non autorisées, un délit également passible d'une amende et d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à deux ans.

Ils comparaîtront devant la Westminster Magistrates' Court le 13 juin.

La FCA a demandé à toute personne pensant avoir subi une perte à cause de ce système de contacter son centre de contact avec les consommateurs.

Reuters n'a pas été en mesure d'identifier immédiatement les avocats de ces personnes.