Le Vietnam prépare des règles pour limiter les publications de nouvelles sur les comptes de médias sociaux - sources

Le Vietnam prépare de nouvelles règles pour limiter les comptes de médias sociaux qui peuvent publier du contenu lié à l'actualité, ont déclaré trois personnes au courant de la question, alors que les autorités renforcent leur contrôle sur les sources d'information dans le pays.

Les règles, qui devraient être annoncées d'ici la fin de l'année et dont les détails doivent encore être précisés, établiraient une base juridique pour contrôler la diffusion des nouvelles sur des plateformes telles que Facebook et YouTube, tout en imposant une charge de modération importante aux fournisseurs de plateformes, ont ajouté deux des sources.

Les sources ont demandé à ne pas être identifiées, car les discussions sur les nouvelles règles restent confidentielles.

Le ministère vietnamien de l'Information et des Communications et le ministère des Affaires étrangères n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Le gouvernement veut remédier à ce qu'il considère comme la "news-lisation" des médias sociaux", a déclaré une source au fait des discussions. "News-lisation", ou báo hoá, est un terme utilisé par les autorités pour décrire la tromperie des utilisateurs en leur faisant croire que les comptes de médias sociaux sont des organes d'information autorisés.

Selon les sources, des responsables gouvernementaux ont tenu des réunions confidentielles avec des médias sociaux et des sociétés Internet populaires pour les informer des types de comptes qui seront autorisés à publier des contenus d'actualité en vertu des nouvelles règles.

Les autorités seraient en mesure d'ordonner aux entreprises de médias sociaux d'interdire les comptes qui enfreignent ces règles, ont-elles ajouté.

Le Parti communiste vietnamien au pouvoir maintient déjà une censure stricte des médias et tolère peu de dissidence, avec l'un des régimes Internet les plus stricts au monde et des directives nationales sur le comportement des médias sociaux.

Deux sources ayant une connaissance directe ont déclaré à Reuters que davantage de règles sur Internet et les plateformes de médias sociaux seraient introduites vers le quatrième trimestre de 2022 ou au début de 2023.

Comme les jeunes Vietnamiens férus de technologie se tournent de plus en plus vers les médias sociaux pour s'informer, ces plateformes sont devenues la cible des efforts du gouvernement pour restreindre le flux d'informations provenant de sources non autorisées.

Le Vietnam est un des 10 premiers marchés mondiaux pour Facebook avec 60 à 70 millions d'utilisateurs, selon les données de 2021, et des sources familières avec la question ont déclaré qu'il génère environ 1 milliard de dollars de revenus annuels pour la société, dépassant la France.

YouTube compte 60 millions d'utilisateurs au Vietnam et TikTok en compte 20 millions, selon les estimations du gouvernement de 2021, bien que Twitter reste un acteur relativement petit.

Meta Platforms Inc, propriétaire de Facebook, et Twitter Inc ont refusé de commenter. Google et YouTube d'Alphabet Inc n'ont pas répondu aux demandes de commentaires. TikTok a déclaré dans un communiqué qu'il traite les violations de contenu sur la base des lois applicables et dans le respect de ses directives, mais n'a pas commenté les réglementations en attente au Vietnam.

Le gouvernement vietnamien a adopté en juillet une série de directives non contraignantes sur ce qui constitue un organe d'information, y compris des critères pour distinguer les "vrais" et les "faux" organes d'information, avertissant que certains sites de réseaux sociaux comprennent des comptes qui font croire aux utilisateurs qu'ils sont des journaux.

Ces lignes directrices devraient être intégrées dans les nouvelles règles, qui seront contraignantes.

Les autorités devraient également mettre en œuvre de nouvelles règles qui obligeraient les plates-formes de médias sociaux à retirer immédiatement les contenus jugés comme portant atteinte à la sécurité nationale, et à supprimer les contenus illégaux dans les 24 heures, selon des sources familières avec le sujet.

Des sources ont déclaré à Reuters en avril que les nouvelles règles, qui étaient initialement prévues pour juillet, reflétaient le mécontentement du gouvernement à l'égard des taux de retrait des plateformes de médias sociaux.

Cela se fera par le biais d'amendements à la principale loi Internet du pays.

En août, le Vietnam a également publié une nouvelle réglementation, qui devrait entrer en vigueur à partir d'octobre, et qui obligera les entreprises technologiques à stocker localement les données des utilisateurs et à créer des bureaux locaux. (Reportage de Fanny Potkin à Singapour et de Phuong Nguyen à Hanoi ; édition d'Edmund Klamann)