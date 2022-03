Le chef d'orchestre du Bolchoï et du Capitole à Toulouse renonce à ses fonctions

OTTAWA, 6 mars (Reuters) - Tugan Sokhiev, le chef d'orchestre du prestigieux Théâtre Bolchoï de Moscou, a annoncé dimanche qu'il quittait son poste après avoir subi des pressions pour condamner l'invasion russe en Ukraine.

Le chef russe a également démissionné de son poste à la tête de l'Orchestre national du Capitole de Toulouse, où la municipalité lui avait demandé de clarifier sa position à l'égard de l'invasion de l'Ukraine.

"J'ai décidé de démissionner de mes fonctions de directeur musical du théâtre Bolshoï à Moscou et Orchestre National du Capitole de Toulouse avec effet immédiat", déclare-t-il sur sa page Facebook.

"Aujourd'hui je suis obligé de faire un choix et de choisir l'un de ma famille musicale plutôt que l'autre. On me demande de choisir une tradition culturelle plutôt qu'une autre, on me demande de choisir un artiste plutôt que l'autre. On me demande de choisir un chanteur plutôt que l'autre. On me demandera bientôt de choisir entre Tchaïkovski, Stravinsky, Chostakovich et Beethoven, Brahms, Debussy", explique le chef d'orchestre.

Le Philharmonique de Munich a licencié récemment le chef d'orchestre principal Valery Gergiev avec effet immédiat, ce dernier ayant refusé de condamner l'invasion. (Reportage David Ljunggren, version française Jean-Michel Bélot)