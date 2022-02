Le chiffre d'affaires de la société de publicité numérique Aleph fait un bond de 85 % avant son introduction en bourse aux États-Unis.

Aleph, qui se concentre sur les marchés émergents, aide les grandes plateformes numériques à se connecter avec les annonceurs et les clients. Elle compte parmi ses clients Meta Platforms Inc, Spotify Technology et LinkedIn, propriété de Microsoft Corp.

La société, qui a déposé confidentiellement sa demande d'introduction en bourse en octobre dernier, a déclaré un chiffre d'affaires de 131 millions de dollars pour l'exercice clos le 31 décembre, contre 70 millions de dollars en 2020.

Fondée en 2005 sous le nom d'IMS Internet Media Services, Aleph a été évaluée à 2 milliards de dollars l'année dernière après que la société de capital-investissement CVC Capital Partners a acheté une participation d'une valeur de 470 millions de dollars.

Le mois dernier, Twitter Inc a pris une participation minoritaire dans Aleph, soulignant la demande pour les marques qui aident les entreprises à faire de la publicité en ligne.

La décision de la société d'introduire ses actions en bourse intervient dans une période difficile pour les marchés de capitaux, marquée par des hausses de taux d'intérêt imminentes, un effondrement des valeurs technologiques et des résultats d'entreprise inégaux, ce qui entraîne une certaine volatilité.

Aleph prévoit de s'inscrire à la Bourse de New York sous le symbole "ALEF".

JPMorgan Chase & Co, Citigroup et Goldman Sachs figuraient parmi les souscripteurs de l'offre.