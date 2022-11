Le directeur de Meta affirme que les ventes de Noël ont été plus tôt et plus importantes cette année.

Les consommateurs inquiets des pénuries d'approvisionnement se sont approvisionnés en avance sur les cadeaux souhaités, tandis que les entreprises ayant des stocks excédentaires ont cherché à les écouler avec des remises importantes, a déclaré Nicola Mendelsohn, vice-présidente de Meta Global Business, lors d'une interview à la conférence Reuters NEXT.

"Nous constatons qu'il y a de plus en plus d'offres, et donc nous aidons évidemment à mettre en relation les annonceurs pour qu'ils puissent atteindre les personnes qui comptent pour eux", a-t-elle déclaré.

Les ventes de publicités pour les fêtes de fin d'année pourraient être un répit bienvenu pour Meta, qui a connu des difficultés cette année alors que les annonceurs et les consommateurs ont cessé de dépenser dans un contexte de flambée des coûts et de hausse rapide des taux d'intérêt.

La société a prévu des perspectives sombres pour le quatrième trimestre et a licencié 13% de ses effectifs au début du mois, affectant fortement l'équipe de Mendelsohn. Plus de la moitié des personnes licenciées occupaient des postes commerciaux, ont indiqué les cadres aux employés.

Mme Mendelsohn dit qu'elle prend régulièrement des nouvelles de son équipe pour demander comment les gens se sentent, encourageant les employés en période de stress à se concentrer sur "ce que vous pouvez contrôler".

"Ne voyez pas l'ensemble comme un grand désordre amorphe, décomposez-le en quelque sorte", dit-elle à ses employés.

Pour visionner la conférence Reuters NEXT en direct les 30 novembre et 1er décembre, veuillez cliquer ici.