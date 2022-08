Le gestionnaire du fonds "Big Short", Burry, se débarrasse de son portefeuille et achète des actions de prison.

Les actions de Geo Group ont augmenté de 12 % lundi, soit le plus important rallye en un jour de la société depuis juin 2021, selon les données de Refinitv. Aux prix actuels, la position de Burry vaut environ 3,9 millions de dollars. Les actions de la société, qui a une valeur marchande de 852 millions de dollars, sont en baisse de 1,6 % pour l'année à ce jour.

Burry, qui supprime fréquemment ses tweets, a suggéré dimanche sur Twitter que le gain de 18 % de l'indice Nasdaq Composite, très chargé en technologie, depuis le début du troisième trimestre, est susceptible de s'inverser.

"Can't shake that silly pre-Enron, pre-9/11, pre-WorldCom feeling", a-t-il écrit, faisant référence à trois événements qui ont contribué à une baisse d'environ 75 % du Nasdaq entre février 2000 et septembre 2002.

Les dépôts connus sous le nom de 13-f sont l'une des rares divulgations trimestrielles que les gestionnaires de fonds spéculatifs font de leurs positions longues -- les paris qu'une action va augmenter -- et peuvent ne pas refléter les avoirs actuels. Les gestionnaires de fonds ne sont pas tenus de divulguer leurs positions courtes, qui profitent de la chute des actions d'une société.

Parmi les actions que Burry a vendues figurent une participation dans Meta Platforms, la société mère de Facebook, qui valait 12,9 millions de dollars à la fin du trimestre, une participation de 19,7 millions de dollars dans Cigna Corp, et une participation de 23,1 millions de dollars dans Bristol-Myers Squibb Co.

Le Nasdaq Composite était récemment en hausse de 0,43% lundi, ce qui le laisse en baisse de 16,3% pour l'année à ce jour.