Le nouveau pacte UE-États-Unis sur les données pourrait arriver trop tard pour Facebook - régulateur

Le propriétaire de Facebook, Meta, qui a prévenu qu'un arrêt pourrait l'obliger à suspendre les services Facebook en Europe, a refusé de commenter le calendrier possible de la décision du régulateur ou l'entrée en vigueur du nouveau pacte.

Les régulateurs de l'Union européenne dirigés par la commissaire irlandaise à la protection des données (DPC), Helen Dixon, sont en train de finaliser l'interdiction de l'outil juridique utilisé par Facebook pour transférer les données des utilisateurs européens, en raison des craintes que les agences de renseignement américaines puissent y accéder.

Dans une interview, Mme Dixon a déclaré que l'interdiction pourrait être en place d'ici la mi-mai, tandis qu'un nouveau cadre de protection des données entre l'UE et les États-Unis, qui fournirait une base alternative pour les transferts, pourrait prendre plus de temps.

"Il y a certainement une chance que cela se produise. Plus qu'une chance, je dirais", a déclaré M. Dixon, qui est le principal régulateur européen pour les entreprises technologiques américaines, dont Apple, Google et Twitter, car leurs sièges régionaux se trouvent en Irlande.

"Ils pourraient être très proches dans le temps ou l'ordonnance de suspension du CPD pourrait entrer en vigueur avant", a déclaré Dixon à Reuters. "Les choses sont en train de se jouer sur le fil".

La suspension pourrait créer un précédent pour d'autres entreprises. Elle doit être signée par les autres régulateurs européens d'ici le 13 avril, et après cela, Dixon a déclaré qu'elle aurait un mois de plus pour rendre une décision.

Un porte-parole de Meta a déclaré que l'entreprise "se félicite des progrès réalisés par les décideurs politiques pour garantir la poursuite du transfert de données au-delà des frontières et attend la décision finale du régulateur sur cette question."

NOUVEAU CADRE

Des responsables ont déclaré que le nouveau cadre UE-États-Unis, qui vise à proposer aux citoyens de l'UE le même niveau de protection des données que celui prévu par la législation européenne, pourrait être prêt d'ici l'été. "Ils parlent encore de juillet", a déclaré M. Dixon.

On s'attend à ce qu'il fasse l'objet d'une contestation juridique de la part des critiques qui estiment qu'il est trop faible. Deux pactes précédents entre les États-Unis et l'Union européenne, Safe Harbour et Privacy Shield, ont été invalidés par le plus haut tribunal de l'Union européenne.

Mme Dixon a déclaré qu'elle et ses collègues régulateurs étaient positifs quant au nouvel accord et que la Commission européenne était convaincue qu'il survivrait à une contestation judiciaire.

Des critiques, comme Max Schrems, militant de la protection de la vie privée, ont accusé Mme Dixon et son bureau de manquer de ressources et d'être trop mous, une accusation qu'elle a rejetée.

"Nous avons vraiment atteint notre vitesse de croisière, nous travaillons à un rythme soutenu", a déclaré Mme Dixon, dont le bureau a infligé plus d'un milliard d'euros d'amendes l'année dernière, soit environ deux tiers des amendes infligées dans l'UE et en Grande-Bretagne réunies l'année dernière.

Il travaille sur 22 affaires internationales de grande envergure, notamment contre Google, Meta et Tik Tok, après avoir conclu 17 affaires l'année dernière, a-t-elle précisé.

Elle prévoit d'augmenter son effectif à environ 250 personnes cette année, contre 200 l'année dernière et 27 lorsque Dixon l'a rejoint en 2014.