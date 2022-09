Le procureur général républicain de Virginie crée une unité pour enquêter sur la fraude électorale

Le procureur général Jason Miyares, qui a pris ses fonctions en janvier après avoir été élu l'année dernière, a déclaré que la nouvelle unité comprend plus de 20 avocats, enquêteurs et assistants juridiques de son bureau.

La fraude électorale est extrêmement rare aux États-Unis, selon les chercheurs qui ont documenté de tels cas. Mais les sondages montrent que des millions d'électeurs républicains croient les fausses affirmations de Trump sur une fraude électorale généralisée lors de l'élection de 2020 qui lui a coûté la présidence.

Les démocrates ont accusé les républicains de divers États de mener des politiques visant à supprimer la participation des électeurs démocrates. Les républicains ont déclaré que leurs actions visent à assurer l'intégrité des élections.

Les législateurs républicains de Floride et de Géorgie ont adopté cette année des mesures donnant aux forces de l'ordre plus d'autorité pour poursuivre les plaintes pour fraude électorale. Les démocrates et les groupes de défense des droits de vote ont critiqué ces mesures, affirmant que ces enquêteurs pourraient intimider les électeurs et rendre plus difficile le dépôt des bulletins de vote.

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, qui avait poussé les législateurs de son État à créer une nouvelle unité de police électorale, a annoncé que 20 personnes faisaient face à des accusations de fraude électorale après une enquête. DeSantis, comme Trump, est considéré comme un candidat de premier plan pour la nomination présidentielle républicaine de 2024. Certains des accusés ont déclaré plus tard aux médias qu'ils supposaient qu'ils avaient le droit de voter après s'être inscrits avec succès auprès de l'État.

"Il devrait être facile de voter, et difficile de tricher", a déclaré Miyares dans un communiqué. "L'unité d'intégrité électorale s'efforcera d'aider à restaurer la confiance dans notre processus démocratique."

Sur Twitter, le parti démocrate de Virginie a écrit : "Miyares gaspille l'argent de nos contribuables pour créer une 'task force du grand mensonge de Trump'."

Le Washington Post a rapporté en novembre que le fils du gouverneur républicain de Virginie, Glenn Youngkin, âgé de 17 ans, a tenté de voter à deux reprises mais a été refusé en raison de son âge. Un porte-parole du gouverneur a déclaré au journal que son fils avait mal compris la loi de l'État et qu'il demandait simplement s'il avait le droit de voter.

Miyares a reconnu que le président démocrate Joe Biden avait remporté l'élection de 2020. Mais Monique Miles, une adjointe de haut niveau de Miyares, a démissionné en février après que le journal ait posé des questions sur des publications sur Facebook que Miles avait faites, affirmant à tort que Trump avait remporté l'élection et faisant l'éloge des émeutiers pro-Trump qui ont attaqué le Capitole des États-Unis le 6 janvier 2021, dans le but d'empêcher la certification de la victoire de Biden par le Congrès.