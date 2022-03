Le projet d'interopérabilité des médias sociaux Bluesky nomme ses premiers employés

Bluesky travaille à l'élaboration d'un protocole ouvert pour les médias sociaux dans le but de permettre à différentes plateformes sociales de fonctionner ensemble, ce qui représenterait un changement fondamental par rapport au paysage actuel des médias sociaux.

L'Internet est actuellement dominé par des géants technologiques cloisonnés comme Google d'Alphabet Inc et Facebook de Meta Platforms Inc, qui fonctionnent de manière unilatérale. Mais dans un monde futur de plateformes de médias sociaux décentralisées, un utilisateur de Twitter pourrait envoyer un message à une personne sur Reddit, par exemple.

Dorsey, qui a rejoint le conseil d'administration de Bluesky en février, a déclaré que cette vision pourrait prendre des années avant de se concrétiser. Les utilisateurs de médias sociaux auraient un plus grand contrôle sur les types de contenu qu'ils voient dans leurs flux, et ils pourraient également prendre leurs données et passer facilement à une autre application de médias sociaux.

Aaron Goldman, qui a précédemment travaillé chez Twitter et Google, rejoindra Bluesky en tant qu'ingénieur en sécurité, selon le billet de blog de la société, qui devait être publié plus tard dans la journée de jeudi.

Daniel Holmgren et Paul Frazee rejoindront Bluesky en tant qu'ingénieurs en protocole. Holmgren a précédemment cofondé une startup technologique, et Frazee a précédemment construit un navigateur Web appelé Beaker.

Avec l'équipe initiale assemblée, la société sera en mesure de construire son premier prototype avec l'engagement d'autres technologues du secteur, a écrit Jay Graber, directeur général de Bluesky, dans le billet de blog.