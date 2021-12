Le régulateur britannique se montre plus ferme en bloquant l'achat de Giphy par Facebook.

La décision de la Grande-Bretagne de bloquer l'acquisition de Giphy par Meta Platform Inc, propriétaire de Facebook, témoigne d'une nouvelle détermination à examiner les transactions numériques.

Meta a fait appel jeudi de la décision de l'Autorité de la concurrence et des marchés, qui a déclaré que l'opération de 2020 devait être annulée et que Giphy devait être vendu comme une entreprise en activité.

La décision de novembre était la première fois que le régulateur bloquait une acquisition par une grande entreprise technologique.

Sous la direction d'Andrea Coscelli, la CMA a intensifié son examen des "grandes technologies", et en particulier de Facebook et Google, qui dominent la publicité numérique.

M. Coscelli a mis en place une unité chargée des marchés numériques, et il souhaite qu'elle soit soutenue par une nouvelle législation.

Peter Broadhurst, avocat spécialisé dans la concurrence et associé chez Crowell & Moring, a déclaré que M. Coscelli pensait que l'application de la législation sur les marchés numériques avait toujours été insuffisante.

"Il considère le contrôle des fusions comme un moyen rapide pour la CMA d'y remédier", a-t-il déclaré, ajoutant que le régulateur testait les limites de sa compétence et de son raisonnement.

"Mon opinion est qu'ils sont heureux de repousser ces limites jusqu'à ce qu'ils se fassent gifler par le tribunal", a-t-il dit. "C'est leur façon de déterminer où se trouvent les limites".

Facebook souligne que Giphy n'a pas de présence, d'employés, de bureaux ou de revenus en Grande-Bretagne, et qu'il n'avait pas lancé son activité publicitaire naissante dans le pays.

La CMA, qui insiste sur l'indépendance de son processus, a déclaré que l'opération relevait fermement de sa compétence. Elle a noté que les utilisateurs britanniques recherchent 1 milliard de GIFs par mois sur Giphy, et que 73 % du temps qu'ils passent sur les médias sociaux l'est sur Facebook, Instagram et WhatsApp de Meta.

Notamment, la CMA était préoccupée par le potentiel de Giphy à entrer dans le secteur de la publicité par affichage, même si elle ne l'avait pas fait en Grande-Bretagne. La CMA a déclaré vouloir préserver tout concurrent ou concurrent potentiel étant donné la domination des réseaux sociaux de Meta.

Danni Hewson, analyste financier d'AJ Bell, a déclaré que la CMA avait agi parce qu'elle estimait qu'il y avait un potentiel pour que Facebook et Giphy deviennent un jour des concurrents directs. "Les patrons de la technologie (chercheront) à déterminer la force exacte des muscles de ces régulateurs et si la décision créera un précédent que d'autres régulateurs chercheront à suivre", a déclaré M. Hewson.

Broadhurst a déclaré que la CMA était allée plus loin que jamais dans la poursuite de cet argument.

"Cela va créer une grande incertitude pour les entreprises qui tentent de conclure des accords dans lesquels les parties ne sont pas réellement en concurrence, mais pourraient l'être à l'avenir, en particulier lorsque l'une d'entre elles est importante sur son propre marché", a-t-il déclaré.