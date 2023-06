Meta Platforms retrouvera son ancien statut d'action de croissance à part entière après que le fournisseur de données financières FTSE Russell aura achevé vendredi son remaniement annuel des composantes de son indice boursier.

La "reconstitution Russell" est importante car elle oblige les gestionnaires de portefeuille à réajuster leurs positions pour mieux s'aligner sur leurs indices de référence - et elle donne souvent lieu à l'une des journées les plus chargées en transactions boursières de l'année.

Chaque année, FTSE Russell reconstitue, ou rafraîchit, les composants de ses indices, tels que l'indice Russell 2000 des petites capitalisations et l'indice Russell 1000 des grandes capitalisations. Ensemble, ils forment l'indice Russell 3000.

Il existe également des indices de style tels que le Russell 1000 Growth et le Russell 2000 Value. FTSE Russell indique qu'environ 12,1 billions de dollars sont actuellement indexés sur les indices d'actions américaines Russell.

Cette mise à jour oblige de nombreux gestionnaires de fonds à ajuster leurs portefeuilles pour refléter les nouvelles pondérations et composantes. La nature méthodique du processus de reconstitution, qui a commencé à la fin du mois d'avril de cette année, crée également une demande supplémentaire pour l'achat et la vente d'actions. Certains investisseurs peuvent utiliser cette liquidité supplémentaire pour tirer parti des dislocations de prix qui peuvent en résulter, en particulier avant que la reconstitution ne soit achevée à la fin de la semaine.

Goldman Sachs estime que 23 actions seront ajoutées au Russell 1000, 287 autres seront incluses dans le Russell 2000 et 163 seront retirées du Russell 3000.

L'un des changements les plus importants cette année concernera Meta Platforms, propriétaire de Facebook, qui a fait un bond de près de 70 % depuis la reconstitution de l'année dernière. Elle sera à nouveau considérée comme une valeur à 100 % de croissance, après un bref détour l'an dernier par une forte évolution de la valeur.

Le FTSE Russell publie à l'avance ses règles d'inclusion et tout changement par rapport aux années précédentes, ce qui permet à la communauté des investisseurs de prévoir, par exemple, que Meta sera considérée comme une valeur de croissance même si la reconstitution annuelle du Russell n'a pas encore été finalisée. Le FTSE Russell appartient au London Stock Exchange Group.

Les valeurs de croissance sont celles qui sont considérées comme chères d'après les mesures d'évaluation mais qui devraient croître plus rapidement que la plupart des entreprises, tandis que les valeurs de valeur sont considérées comme bon marché par rapport à leurs pairs.

Les actions peuvent faire partie à la fois de l'indice de croissance et de l'indice de valeur sur la base des critères de Russell concernant des caractéristiques telles que la croissance des bénéfices et l'évaluation. Selon Goldman, le Meta est actuellement composé à 84 % de valeurs de rendement et à 16 % de valeurs de croissance.

"Cela pose des problèmes aux gestionnaires de portefeuille car cela bloque essentiellement le rendement de l'indice de référence", a déclaré Bryant VanCronkhite, gestionnaire de portefeuille principal chez Allspring Global Investments à Menomonee Falls, dans le Wisconsin.

M. VanCronkhite explique que cela peut poser un problème aux gestionnaires qui ne possédaient pas Meta, car leur indice de référence reflète désormais les fortes hausses enregistrées par l'action au cours des 12 derniers mois. "Du point de vue de la performance relative, cela devient un véritable défi lorsque vous avez des mouvements d'une telle ampleur dans des actions individuelles", a-t-il déclaré.

FRÉNÉSIE DE DERNIÈRE MINUTE

Alphabet, la société mère de Google, et Salesforce sont d'autres entreprises qui devraient obtenir une plus grande pondération en termes de croissance. Entre Meta et Alphabet, le secteur des services de communication devrait recevoir la plus forte augmentation de poids dans l'indice de croissance des grandes capitalisations.

Selon un billet de Catherine Yoshimoto, directrice de la gestion des produits chez FTSE Russell, les changements apportés à Meta et Alphabet s'expliquent en grande partie par "la croissance relativement élevée de leurs ventes passées et leurs prévisions de croissance à moyen terme".

À l'autre bout du spectre, Walmart devrait rester à 100 % dans la catégorie "value", tandis que les valeurs industrielles, les biens de consommation de base et l'énergie devraient représenter certains des plus grands mouvements de la catégorie "croissance" vers la catégorie "value".

"Les indices de croissance ressemblent davantage à des indices de référence de croissance et les indices de valeur à des indices de valeur cyclique", a déclaré Steven DeSanctis, analyste d'actions chez Jefferies à New York.

"Vous avez fait le tour de la question, avec une partie de la rotation.

Compte tenu de l'importance de la référence aux indices Russell et du nombre d'actions concernées, la séance de négociation de la reconstitution se traduit souvent par un volume très important, dont une grande partie est réalisée dans les minutes précédant la cloche de clôture. Lors de la reconstitution de 2022, le Nasdaq a déclaré qu'un nombre record de 3,31 milliards d'actions représentant 63,8 milliards de dollars pour l'ensemble des actions cotées au Nasdaq ont été échangées en 2,04 secondes pendant le "Closing Cross" de la bourse.

Le Nasdaq et le New York Stock Exchange ont donc mis en place des mesures d'urgence en cas de conditions de marché inhabituelles.

Mais certains gestionnaires préfèrent attendre la frénésie de dernière minute, avant que la reconstitution ne soit finalisée, en raison du risque de dislocation des cours.

"Il s'agit d'un mouvement qui n'est pas basé sur les fondamentaux sous-jacents de la société et donc ... en tant que gestionnaire actif, vous changez votre point de vue", a déclaré Thomas Martin, gestionnaire de portefeuille senior chez Globalt Investments à Atlanta.

"Vous voulez conserver le même poids relatif", a-t-il ajouté, précisant que cela est plus facile à dire qu'à faire.