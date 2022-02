Le tribunal antitrust autrichien donne son feu vert à l'opération Giphy de Facebook

Facebook a acheté Giphy, un site web permettant de créer et de partager des GIFs, un type d'image animée souvent utilisé dans les médias sociaux et la messagerie instantanée, pour 315 millions de dollars en 2020 afin d'intégrer l'opération à son application de partage de photos Instagram.

Facebook, dont la société mère a récemment changé de nom pour devenir Meta Platforms, conteste une décision de l'organisme britannique de surveillance de la concurrence, qui a déclaré qu'il devait vendre Giphy parce que l'opération réduirait la concurrence entre les plateformes de médias sociaux et dans le domaine de la publicité.

Facebook a déclaré que la décision autrichienne était la première fois qu'un tribunal examinait l'opération. La transaction est trop petite pour être examinée au niveau de l'Union européenne.

"Le tribunal n'a pas interdit la fusion à condition que certaines conditions soient remplies", a déclaré le tribunal dans un bref communiqué sur sa décision concernant l'affaire portée par l'autorité fédérale de la concurrence.

Ces conditions comprenaient l'octroi aux concurrents d'un accès à la bibliothèque d'images de Giphy pendant cinq ans et l'aide à la mise en place d'un "fournisseur alternatif d'une bibliothèque de GIF" dans un délai de sept ans.

"Nous sommes heureux de la décision (du) tribunal autrichien, qui reconnaît qu'ensemble, Meta et Giphy amélioreraient le produit de Giphy pour les millions de personnes, d'entreprises, de développeurs et de partenaires API (interface de programmation d'applications), offrant ainsi plus de choix à tous", a déclaré un porte-parole de Meta.