Les Etats-Unis acceptent de renouveler le pacte stratégique avec le deuxième Etat insulaire du Pacifique

Les deux parties ont paraphé un nouvel accord de libre association (COFA) aux Palaos, après que les États-Unis ont conclu un accord similaire avec la Micronésie lundi.

"Le bureau du président des Palaos, Surangel Whipps Jr, a publié un message sur sa page Facebook : "C'est un jour historique ! "Dieu bénisse les Palaos ! Que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique ! Que Dieu nous bénisse tous !

L'envoyé présidentiel américain Joseph Yun a déclaré lors d'une cérémonie que le pacte avec les Palaos serait officiellement signé la semaine prochaine en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Il a déclaré à Reuters cette semaine qu'un nouveau COFA avec la Micronésie serait également signé lundi à Port Moresby.

M. Biden devait assister à cette cérémonie, mais il a annulé mardi ce qui devait être une brève escale en Papouasie-Nouvelle-Guinée en raison de la crise du plafond de la dette américaine.

Les analystes ont estimé que l'annulation de cette escale portait un coup à la crédibilité des États-Unis dans la région insulaire du Pacifique, qui s'est longtemps sentie négligée par Washington.

Lundi, M. Yun a déclaré à Reuters qu'il comptait se rendre aux Îles Marshall de jeudi à dimanche, mais qu'il doutait que l'accord COFA puisse être finalisé pour l'instant.

Washington a conclu les premiers accords COFA avec les trois États insulaires dans les années 1980, en vertu desquels il conserve la responsabilité de leur défense et leur fournit une assistance économique, tout en obtenant en échange un accès exclusif à d'immenses étendues stratégiques du Pacifique.

Le renouvellement de ces accords est devenu un élément clé des efforts déployés par les États-Unis pour contrer les tentatives de la Chine d'étendre son influence dans le Pacifique. Les diplomates chinois courtisent la région et les entreprises chinoises de construction et d'exploitation minière ont développé leurs activités dans de nombreuses nations insulaires.

Le COFA des Îles Marshall doit expirer cette année. M. Yun n'a pas donné de raison pour expliquer le retard dans le renouvellement de cet accord, mais des élections législatives sont prévues dans ce pays en novembre.

Le mois dernier, il a déclaré que les accords de base fourniraient aux trois États membres de la COFA un total d'environ 6,5 milliards de dollars sur une période de 20 ans.

L'année dernière, plus d'une centaine d'associations de lutte contre la prolifération des armes, de défense de l'environnement et d'autres groupes militants ont demandé à l'administration Biden de présenter des excuses officielles aux Îles Marshall pour l'impact des essais nucléaires massifs effectués par les États-Unis dans ce pays et de leur accorder une compensation équitable.

Les habitants des îles Marshall subissent encore les conséquences sanitaires et environnementales des 67 essais nucléaires américains réalisés entre 1946 et 1958, dont "Castle Bravo" sur l'atoll de Bikini en 1954, la plus grosse bombe américaine jamais déclenchée.