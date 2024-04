Les actions mondiales ont progressé mardi, sous l'effet d'une reprise à Wall Street, où les investisseurs se concentrent sur les résultats des grandes entreprises américaines, tandis que le yen est tombé à son plus bas niveau depuis plusieurs années par rapport au dollar et à l'euro.

Les rendements des bons du Trésor ont chuté après que les données aient montré que l'activité commerciale américaine s'est ralentie pour atteindre son niveau le plus bas en quatre mois.

L'apaisement des inquiétudes concernant la menace d'une nouvelle escalade des tensions au Moyen-Orient et l'attention portée aux bénéfices des entreprises ont ravivé l'appétit des investisseurs pour le risque.

La jauge MSCI des actions à travers le monde a augmenté de 9,47 points, ou 1,26%, à 758,76 à 14:09 p.m. ET (1809 GMT), s'éloignant de plus en plus de la baisse de deux mois de vendredi.

A Wall Street, le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 255,14 points, soit 0,67%, à 38.495,12, le S&P 500 a gagné 63,23 points, soit 1,26%, à 5.073,83 et le Nasdaq Composite a gagné 266,57 points, soit 1,73%, à 15.717,87.

Le FTSE 100 a atteint un niveau record, tandis que le STOXX 600 a progressé de 1,09 % grâce à des gains dans le secteur technologique.

L'optimisme a été renforcé par une série d'enquêtes sur l'activité économique qui ont montré que l'Allemagne avait renoué avec la croissance au début du mois d'avril après des mois de contraction, tandis que l'activité dans la zone euro élargie a progressé à son rythme le plus rapide depuis près d'un an.

"Nous devenons un peu plus positifs en ce qui concerne le sentiment de risque. Il reste encore beaucoup d'incertitudes concernant la géopolitique et la hausse des rendements réels américains, mais nous sommes plus positifs qu'il y a une semaine", a déclaré Mohit Kumar, stratège chez Jefferies.

Le dollar a reculé par rapport à ses récents sommets, mais il a été conforté par l'opinion des investisseurs selon laquelle la Réserve fédérale américaine n'abaissera pas ses taux d'intérêt dans un avenir proche et par la hausse des rendements du Trésor, qui ont atteint ce mois-ci leur niveau le plus élevé depuis le mois de novembre.

À Wall Street, les grandes valeurs technologiques ont surperformé à l'approche des résultats trimestriels de cette semaine.

"Il y a fort à parier que les rapports sur les bénéfices que nous verrons au cours des prochaines semaines seront positifs, mais il est évident qu'il y a encore des questions sur ce que la Fed fera ensuite", a déclaré Shane Oliver, économiste en chef chez AMP, notant que les préoccupations en matière de sécurité demeuraient également. "Il est trop tôt pour dire que les problèmes au Moyen-Orient ont disparu.

"Il y a beaucoup de choses qui pourraient causer de la volatilité d'ici la fin de l'année. Nous arrivons donc probablement à une période plus restreinte et plus volatile pour les marchés.

Outre Tesla, Meta Platforms, Alphabet et Microsoft publieront leurs résultats cette semaine.

MEGA WOBBLE ?

Lundi, UBS a revu à la baisse sa note sur les entreprises de grande capitalisation, avertissant que la dynamique de croissance des bénéfices des six grandes valeurs technologiques pourrait "s'effondrer" au cours des prochains trimestres.

L'activité économique américaine, la croissance économique trimestrielle et la mesure de l'inflation mensuelle sont les principales données macroéconomiques de la semaine.

Les opérateurs s'attendent désormais à ce que la première baisse des taux de la Fed intervienne très probablement en septembre et ne prévoient que 40 points de base de baisse cette année, alors qu'ils attendaient 150 points de base de baisse au début de l'année.

Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans a baissé de 3,5 points de base à 4,588 %, contre 4,623 % lundi dernier.

Le rendement des obligations à 30 ans a baissé de 1,5 point de base à 4,7086%, contre 4,724% lundi.

Le rendement des obligations à 2 ans, qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt, a baissé de 4,4 points de base à 4,9266 %, contre 4,971 % lundi soir.

La Banque centrale européenne devrait réduire ses taux en juin et cette divergence avec la Fed pèse sur l'euro. L'euro était en hausse de 0,14 % à 1,0667 $, non loin de son plus bas niveau de cinq mois de la semaine dernière, à 1,0601 $.

Le yen s'est redressé après avoir atteint son plus bas niveau depuis 34 ans face au dollar.

Le ministre japonais des finances, Shunichi Suzuki, a déclaré que la réunion trilatérale de la semaine dernière avec ses homologues américain et sud-coréen avait jeté les bases d'une action appropriée de Tokyo sur le marché des changes.

Il s'agit de l'avertissement le plus clair à ce jour de la part des autorités monétaires japonaises : la tolérance à l'égard de la dégringolade de la monnaie s'amenuise et une intervention officielle pour la soutenir est probable.

Dans le secteur des matières premières, l'or au comptant a inversé les pertes antérieures, en hausse de 0,08 % à 2 328,14 $ l'once. Les contrats à terme sur l'or américain ont baissé de 0,3 % à 2 325,30 $ l'once.

Les prix du pétrole ont augmenté, les investisseurs continuant à évaluer la situation au Moyen-Orient. Le brut américain a gagné 1,76% à 83,34 dollars le baril et le Brent a atteint 88,39 dollars le baril, en hausse de 1,6% sur la journée.