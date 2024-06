20 juin Reuters - Le principal SuperPAC pour la réélection du président américain Joe Biden lève des millions de dollars pour tenter de résoudre un problème qui contrarie les démocrates : comment rivaliser avec la machine à médias sociaux du républicain Donald Trump qui crache un mur de vidéos virales.

Cette initiative, qui n'avait pas été signalée auparavant, menée par la très discrète Future Forward USA Action, souligne les inquiétudes des démocrates et des donateurs de Joe Biden, qui craignent que sa campagne et lui-même ne soient en train de perdre la guerre des vidéos virales contre le Parti républicain, qui le dépeint sans relâche comme trop vieux et déconnecté de la réalité.

Les démocrates affirment qu'ils doivent rattraper leur retard dans un champ de bataille où il existe peu de règles ou de moyens de contrôler les contenus manipulés ou trompeurs avant qu'ils n'atteignent des dizaines de millions d'Américains sur leurs smartphones.

Le SuperPAC, basé à Palo-Alto et soutenu par des géants de la technologie tels que Dustin Moskovitz, cofondateur de Facebook, et Reed Hoffman, fondateur de LinkedIn, lève au moins 10 millions de dollars pour mieux comprendre les algorithmes qui aident M. Trump et ses alliés à dominer les plates-formes vidéo verticales.

Il prévoit également de collaborer avec des influenceurs de gauche pour aider à générer et à diffuser de nouveaux contenus, selon deux sources familières avec ces projets.

De nombreuses plateformes de médias sociaux populaires, telles que TikTok et Instagram, ont adopté des vidéos courtes et verticales comme format principal. Elles ont donné naissance à un réseau d'"influenceurs" qui utilisent les plateformes pour atteindre des millions d'Américains avec du contenu sur ce qu'ils mangent, portent et pensent.

Future Forward s'est associé aux groupes démocrates Way to Win et Hub Project le mois dernier dans un hôtel haut de gamme de Washington DC pour accueillir 140 influenceurs lors d'un événement de trois jours appelé "Trending Up", selon les organisateurs.

Les efforts actuels de Future Forward se concentrent sur les bobines Instagram, les courts métrages YouTube et TikTok, selon les sources. "Future Forward est là pour aider à résoudre des problèmes, et TikTok est un problème que le groupe essaie raisonnablement de résoudre", a déclaré l'une des sources démocrates.

La bataille sur les médias sociaux pourrait avoir un impact considérable dans une course entre M. Biden et M. Trump qui, selon les sondages, est extrêmement serrée et met en scène deux candidats impopulaires.

Depuis février, date à laquelle la campagne de Joe Biden a officiellement rejoint la plateforme TikTok, elle a publié plus de 200 messages et recueilli un peu plus de 380 000 followers. Trump a rejoint TikTok il y a environ deux semaines, mais a déjà accumulé 6,4 millions d'adeptes.

Les médias sociaux jouent un rôle crucial dans la consommation d'informations par les Américains, en particulier par les plus jeunes. Selon une étude réalisée en février par le Pew Research Center, la moitié des adultes américains s'informent au moins parfois par le biais des médias sociaux.

Chauncey McLean, directeur de Future Forward, n'a pas répondu aux demandes de commentaires. Le groupe, qui prévoit de dépenser 250 millions de dollars en publicités télévisées et numériques au cours de cette campagne, parle rarement de ses activités en public.

Le Comité national républicain, les principaux médias conservateurs et les influenceurs de droite ont diffusé des vidéos, dont certaines ont été montées de manière trompeuse, afin de répondre aux inquiétudes des électeurs concernant l'âge de M. Bidens.

Ces vidéos isolent souvent quelques secondes des mouvements publics de M. Biden pour suggérer qu'il est désorienté ou qu'il s'égare, alors qu'un montage plus long ou plus large le montre en train de s'engager avec des passants ou ne faisant rien d'extraordinaire. La Maison-Blanche et les démocrates qualifient ces vidéos produites rapidement à l'aide d'outils de montage élémentaires de faux bon marché.

Le RNC estime que les critiques de la Maison-Blanche relèvent de la "panique pure et simple de démocrates dérangés".

De faux comptes postant des informations sur l'élection présidentielle américaine prolifèrent sur la plateforme de médias sociaux X, a rapporté Reuters au début de l'année.

Les analystes de la société technologique israélienne Cyabra, qui utilise un sous-ensemble de l'intelligence artificielle appelé apprentissage automatique pour identifier les faux comptes, ont constaté que 15 % des comptes X faisant l'éloge de Trump et critiquant Biden sont faux. Le rapport a également révélé que 7 % des comptes faisant l'éloge de Biden et critiquant Trump sont faux. (Reportage de Jarrett Renshaw ; Rédaction de Heather Timmons et Michael Perry)