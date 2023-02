Les cabinets d'avocats dans le procès antitrust de Meta s'affrontent pour le rôle principal

Le juge de district américain James Donato à San Francisco a déclaré en janvier qu'il prendrait une nouvelle décision pour sélectionner l'une des firmes pour diriger le recours collectif, au milieu de querelles entre Hagens Berman Sobol Shapiro et Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan. Dans le cadre de cette querelle, une associée de Hagens Berman a accusé Quinn Emanuel de ne pas tenir compte de ses opinions en raison de son sexe. Quinn Emanuel a nié cette allégation, la qualifiant de "mystère".

"J'ai des scrupules significatifs fondés sur l'expérience à propos de ces structures à plusieurs têtes du côté des plaignants", a déclaré Donato lors d'une récente audience dans l'affaire, alors qu'il entendait parler du différend et effaçait une ordonnance de 2021 d'un autre juge qui nommait les deux cabinets. "Vous n'en avez pas besoin".

L'affaire sous-jacente concerne des plaintes collectives de consommateurs et d'annonceurs selon lesquelles Facebook a exploité les données des utilisateurs pour maintenir son pouvoir de marché. La société a nié les allégations des deux groupes de plaignants collectifs.

Vendredi soir, les deux cabinets d'avocats ont soumis leurs argumentaires à Donato sur les raisons pour lesquelles il devrait les nommer seuls plutôt que conjointement pour diriger le groupe de consommateurs.

Dans son dépôt, Quinn Emanuel a déclaré que son associé Kevin Teruya était "l'architecte du dossier du groupe de consommateurs". Dans sa soumission, Hagens Berman a remis en question les tarifs de Quinn Emanuel, suggérant qu'ils étaient trop élevés.

Les cabinets de plaignants se battent régulièrement pour obtenir des rôles de direction désignés par le tribunal dans les recours collectifs, ce qui leur permet de diriger les litiges et potentiellement de récupérer une plus grande partie des frais juridiques dans les cas qui se règlent ou gagnent au procès.

Un représentant de Hagens Berman n'a pas fait de commentaire immédiatement, et un porte-parole de Quinn Emanuel a refusé de commenter.

Les avocats qui cherchent à diriger le groupe de consommateurs -- Shana Scarlett de Hagens Berman et Teruya de Quinn Emanuel -- n'ont pas immédiatement répondu aux messages demandant des commentaires.

Au tribunal le mois dernier, Scarlett a déclaré que "cette affaire a présenté un ensemble de circonstances où j'ai le sentiment que ma voix n'a pas été entendue de manière égale". Teruya a déclaré à l'audience que son cabinet a "travaillé très dur pour être coopératif avec tous les avocats de l'affaire, y compris les avocates".

Donato a dit aux avocats "il semble qu'il y ait eu plus que de simples différences d'opinion honnêtes".

Hagens Berman est un cabinet de plaignants de 80 avocats basé à Seattle, et Quinn Emanuel, basé à Los Angeles, avec plus de 900 avocats, représente les plaignants tout en défendant également les entreprises dans les litiges commerciaux. Hagens Berman et Quinn Emanuel ont été dans des camps opposés dans d'autres affaires.

L'affaire est Klein v. Meta Platforms Inc, U.S. District Court for the Northern District of California, No. 5:20-cv-08570.

