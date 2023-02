Les contrats à terme du Nasdaq augmentent, les mégacaps étant en hausse.

Amazon.com Inc, Alphabet Inc, Tesla Inc et Microsoft Corp ont ajouté entre 0,2 % et 1,1 % avant la cloche, alors que les rendements du billet du Trésor américain à 10 ans ont légèrement baissé après avoir atteint un nouveau sommet de six semaines plus tôt dans la journée. [US/]

Une baisse des rendements des bons du Trésor indique que les traders s'attendent à un meilleur rendement des investissements dans les actifs risqués.

Pendant ce temps, Meta a grimpé de 1,4 % à la suite de rapports publiés au cours du week-end selon lesquels la société mère de Facebook se prépare à annoncer une nouvelle série de suppressions d'emplois avant de finaliser les budgets de ses équipes.

Les principaux indices boursiers américains ont terminé la semaine en baisse, le Nasdaq, fortement marqué par la technologie, ayant enregistré sa première perte hebdomadaire cette année. Le sentiment des investisseurs a été entamé par de nouvelles craintes que la Réserve fédérale maintienne plus longtemps des taux d'intérêt élevés.

Les marchés attendront les données sur l'inflation et les ventes au détail de janvier au cours de la semaine pour réévaluer leurs paris sur la trajectoire de la politique monétaire de la banque centrale à l'avenir.

Les marchés monétaires s'attendent à ce que la Fed augmente le taux d'intérêt de référence à 5,2 % en juillet, des niveaux que le président de la Réserve fédérale de New York, John Williams, a favorisés la semaine dernière.

À 6 h 53 HE, les e-minis du Dow étaient en baisse de 18 points, soit 0,05 %, les e-minis du S&P 500 étaient en hausse de 4,5 points, soit 0,11 %, et les e-minis du Nasdaq 100 étaient en hausse de 50,5 points, soit 0,41 %.