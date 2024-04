Dans de fausses vidéos devenues virales en ligne, on voit deux des plus grands acteurs indiens de Bollywood critiquer le Premier ministre Narendra Modi et demander aux gens de voter pour le parti d'opposition, le Congrès, lors des élections générales qui se déroulent actuellement dans le pays.

Dans une vidéo de 30 secondes montrant Aamir Khan et une autre de 41 secondes montrant Ranveer Singh, les deux acteurs de Bollywood affirment que Modi n'a pas tenu ses promesses électorales et n'a pas abordé les questions économiques cruciales au cours de ses deux mandats en tant que Premier ministre.

Les deux vidéos générées par l'IA se terminent par le symbole électoral du Congrès et le slogan : "Votez pour la justice, votez pour le Congrès".

Les deux vidéos ont été visionnées sur les réseaux sociaux plus d'un demi-million de fois depuis la semaine dernière, selon une étude de Reuters.

Leur diffusion souligne le rôle potentiel que ce type de contenu généré par l'IA (intelligence artificielle) peut jouer dans les gigantesques élections indiennes qui ont débuté vendredi et se poursuivront jusqu'en juin. L'IA et les faux générés par l'IA, ou deepfakes, sont de plus en plus utilisés lors d'élections ailleurs dans le monde, notamment aux États-Unis, au Pakistan et en Indonésie.

En Inde, la campagne a longtemps été axée sur le porte-à-porte et les rassemblements publics, mais l'utilisation intensive de WhatsApp et de Facebook comme outils de campagne a commencé en 2019. Les élections générales de cette année, au cours desquelles Modi devrait obtenir un rare troisième mandat, sont les premières à faire appel à l'IA.

Une porte-parole du Congrès, Sujata Paul, a partagé la vidéo de l'acteur Singh avec ses 16 000 followers sur X le 17 avril. Samedi après-midi, son message avait été partagé à nouveau 2 900 fois, aimé 8 700 fois et reçu 438 000 vues.

Mme Paul a déclaré à Reuters par téléphone qu'elle savait que la vidéo avait été marquée comme "média manipulé" par X, mais qu'elle ne voulait pas la supprimer car, en la postant, elle pensait que la personne était un sosie de M. Singh et "qu'elle avait certainement de la créativité".

Le message n'était plus visible sur X dimanche, quelques heures après que Reuters ait envoyé une demande de commentaire au chef de la cellule des médias sociaux du Congrès, qui n'a pas répondu.

Les deux acteurs ont déclaré que les vidéos étaient fausses. Facebook, X et au moins huit sites de vérification des faits ont déclaré qu'elles avaient été modifiées ou manipulées, ce que l'unité de vérification numérique de Reuters a également confirmé.

Reuters n'a pas pu déterminer qui avait créé les vidéos. M. Khan a été "alarmé" par la "fausse" vidéo virale et l'équipe de M. Singh s'est penchée sur la question, selon un porte-parole des deux acteurs. Singh a écrit sur X vendredi : "Méfiez-vous des deepfakes, mes amis".

Le bureau de Modi et le responsable des technologies de l'information de son parti, le Bharatiya Janata Party, n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

ENQUÊTE DE POLICE

Près de 900 millions d'Indiens ont accès à l'internet et une enquête menée par l'organisme de recherche Esya Centre et l'école de commerce Indian Institute of Management a montré qu'un Indien moyen passe plus de trois heures par jour sur les médias sociaux. Le pays compte près d'un milliard d'électeurs.

Certaines versions des vidéos ont été bloquées sur les médias sociaux, mais au moins 14 étaient encore visibles sur X samedi. Facebook a supprimé deux vidéos signalées par Reuters à l'entreprise, mais une autre était encore visible.

Dans un communiqué, Facebook a déclaré qu'il avait "supprimé les vidéos" pour violation de ses politiques. X n'a pas répondu aux questions de Reuters.

Les vidéos ont déclenché une enquête de police, Khan ayant enregistré une affaire à Mumbai contre des personnes anonymes le 17 avril pour usurpation d'identité et tricherie présumées lors de la création de la fausse vidéo.

La police de Mumbai n'a pas répondu à une demande de commentaire, mais deux officiers travaillant sur l'affaire de Khan, qui ont refusé d'être nommés, ont déclaré qu'ils avaient écrit à Facebook et à X pour qu'ils retirent la vidéo et que les sociétés avaient répondu que c'était fait.

Les officiers ont déclaré qu'ils étaient restés debout jusqu'à 2 heures du matin vendredi, actualisant les pages pour vérifier si les vidéos en ligne de Khan avaient été supprimées. Interrogé sur l'état d'avancement de l'affaire, l'un d'entre eux a déclaré : "De telles enquêtes techniques prennent du temps" : "De telles enquêtes techniques prennent du temps.

UNE VIDÉO DE SON PÈRE DÉCÉDÉ

Dans le cadre des élections de cette année, les politiciens utilisent l'IA d'autres manières.

Dans le sud de l'Inde, le porte-parole du leader du Congrès Vijay Vasanth a déclaré que son équipe avait créé un clip audio-vidéo de deux minutes à l'aide de l'IA, qui a été partagé sur les plateformes de médias sociaux et qui montre son père, H. Vasanthakumar, un homme politique aujourd'hui décédé mais plus populaire, cherchant à obtenir des votes pour lui.

On y voit le défunt homme politique dire "même si mon corps vous a tous quittés, mon âme est toujours là".

Dans des vidéos diffusées sur YouTube par le Parti communiste indien-marxiste (CPM), Samata, un présentateur généré par l'IA, vêtu d'un saree traditionnel et s'exprimant dans un style qui imite celui des chaînes d'information traditionnelles, critique le parti au pouvoir dans l'État du Bengale-Occidental.

Dans un clip, le présentateur affirme que le parti ne se préoccupe pas de l'environnement, car de nombreux plans d'eau ont disparu en raison de constructions illégales.

Un porte-parole du parti au pouvoir a démenti cette allégation et a déclaré que le gouvernement de l'État avait veillé à ce qu'aucune construction de ce type n'ait lieu. Le CPM n'a pas répondu aux demandes de commentaires.

Dans la vidéo, qui a été vue 12 000 fois, le présentateur Samata déclare : "Ce sont des questions auxquelles nous, citoyens de cette ville, devons réfléchir".