Les familles des victimes de la fusillade de l'école primaire d'Uvalde, au Texas, ont intenté vendredi deux procès contre Meta, la société mère d'Instagram, Activision Blizzard et sa société mère Microsoft, ainsi que le fabricant d'armes Daniel Defense, affirmant qu'ils ont coopéré pour commercialiser des armes dangereuses auprès d'adolescents influençables tels que le tireur d'Uvalde.

Les plaintes pour mort injustifiée affirment que Daniel Defense - un fabricant d'armes basé en Géorgie - a utilisé Instagram et le jeu vidéo Call of Duty d'Activision pour commercialiser ses fusils d'assaut auprès des adolescents, tandis que Meta et Microsoft ont facilité cette stratégie avec une surveillance laxiste et sans se soucier des conséquences.

Meta, Microsoft et Daniel Defense n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Lors de l'une des fusillades scolaires les plus meurtrières de l'histoire, 19 enfants et deux enseignants ont été tués le 24 mai 2022, lorsqu'un tireur de 18 ans armé d'un fusil Daniel Defense est entré dans l'école primaire Robb et s'est barricadé à l'intérieur de salles de classe adjacentes où se trouvaient des dizaines d'élèves.

Les plaintes ont été déposées le jour du deuxième anniversaire du massacre par Koskoff Koskoff & Bieder, le même cabinet d'avocats qui a conclu un accord de 73 millions de dollars avec le fabricant de fusils Remington en 2022 au nom des familles des enfants tués lors de la fusillade de l'école primaire Sandy Hook en 2012.

La première plainte, déposée devant la Cour supérieure de Los Angeles, accuse l'Instagram de Meta de donner aux fabricants d'armes "un canal non supervisé pour parler directement aux mineurs, chez eux, à l'école, même au milieu de la nuit", avec seulement une surveillance symbolique.

La plainte allègue également que le jeu de guerre populaire Call of Duty d'Activision "crée un théâtre de violence très réaliste et addictif dans lequel les adolescents apprennent à tuer avec une habileté et une facilité effrayantes", en utilisant des armes réelles comme modèles pour les armes à feu du jeu.

Le tireur d'Uvalde jouait à Call of Duty - qui comporte, entre autres armes, un fusil d'assaut fabriqué par Daniel Defense, selon le procès - et visitait obsessionnellement Instagram, où Daniel Defense faisait souvent de la publicité.

En conséquence, selon la plainte, il est devenu obsédé par l'idée d'acquérir la même arme et de l'utiliser pour commettre les meurtres, même s'il n'avait jamais tiré avec une arme à feu dans la vie réelle auparavant.

La seconde plainte, déposée auprès du tribunal de district du comté d'Uvalde, accuse Daniel Defense d'avoir délibérément orienté ses publicités vers les adolescents dans le but de s'assurer une clientèle à vie.

"Il y a un lien direct entre le comportement de ces entreprises et la fusillade d'Uvalde", a déclaré Josh Koskoff, l'un des avocats des familles, dans un communiqué. "Ce monstre à trois têtes l'a sciemment exposé à l'arme, l'a conditionné à la voir comme un outil pour résoudre ses problèmes et l'a entraîné à l'utiliser.

Daniel Defense est déjà confronté à d'autres procès intentés par les familles de certaines victimes. Dans une déclaration datant de 2022, le PDG Marty Daniel a qualifié ces poursuites de "frivoles" et de "politiquement motivées".

En début de semaine, les familles des victimes ont annoncé une action en justice distincte contre près de 100 policiers de l'État qui ont participé à ce que le ministère américain de la justice a qualifié d'intervention d'urgence bâclée. Les familles ont également conclu un accord de 2 millions de dollars avec la ville d'Uvalde.

Plusieurs autres poursuites à l'encontre de divers organismes publics sont toujours en cours.