Les stars britanniques de la téléréalité, accusées d'avoir fait la promotion de systèmes d'échange non autorisés sur Instagram, seront jugées en 2027, après avoir plaidé non coupable devant un tribunal londonien jeudi.

Emmanuel Nwanze, 30 ans, et Holly Thompson, 34 ans, sont soupçonnés d'avoir offert des conseils sur le commerce de contrats de change à haut risque pour la différence sur la plateforme de médias sociaux entre 2018 et 2021 sans autorisation.

L'autorité britannique de conduite financière allègue que Nwanze a payé des stars de la téléréalité Biggs Chris, Jamie Clayton, Lauren Goodger, Rebecca Gormley, Yazmin Oukhellou, Scott Timlin et Eva Zapico pour promouvoir le compte @holly_fxtrends auprès de leurs adeptes.

Chris, Clayton, Gormley et Zapico ont joué dans l'émission "Love Island", tandis que Goodger et Oukhellou sont des vedettes de l'émission "The Only Way is Essex".

La FCA a annoncé ces accusations en mai, marquant ainsi la première mesure de répression à l'encontre des "finfluencers", ces personnes influentes sur les médias sociaux qui offrent des conseils financiers.

Thompson, Chris, Clayton, Goodger, Gormley, Oukhellou, Timlin et Zapico sont tous accusés d'avoir émis des communications non autorisées de promotions financières, une infraction qui peut être punie d'une amende et d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à deux ans.

Tous, à l'exception de Zapico, ont plaidé non coupable à la Southwark Crown Court jeudi. Zapico n'était pas tenu d'être présent et devrait plaider en septembre.

Nwanze a été inculpé de gestion d'un système d'investissement non autorisé et d'un chef d'accusation de communication non autorisée de promotions financières. Il a plaidé non coupable pour les deux chefs d'accusation.

La juge Sally-Ann Hales a déclaré que les accusés seraient jugés au début de l'année 2027.