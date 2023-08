Plus d'une douzaine des plus grandes entreprises technologiques du monde sont confrontées à un examen juridique sans précédent, alors que la loi sur les services numériques (DSA) de l'Union européenne impose ce mois-ci de nouvelles règles sur la modération des contenus, la protection de la vie privée des utilisateurs et la transparence.

Dans toute l'UE, une multitude de géants de l'internet - dont les plateformes Facebook et Instagram de Meta, l'application vidéo TikTok appartenant à la Chine et une poignée de services Google - s'adaptent aux nouvelles obligations, notamment en empêchant la diffusion de contenus préjudiciables, en interdisant ou en limitant certaines pratiques de ciblage des utilisateurs et en partageant certaines données internes avec les autorités de régulation et les chercheurs associés.

L'Union européenne est considérée comme le chef de file mondial en matière de réglementation des technologies, et des textes législatifs de plus grande envergure, tels que la loi sur les marchés numériques et la loi sur l'intelligence artificielle, sont en préparation. Le succès de l'Union dans la mise en œuvre de ces lois influencera l'introduction de règles similaires dans le monde entier.

Toutefois, les chercheurs se demandent si ces entreprises ont fait assez pour répondre aux attentes des législateurs.

Pour l'instant, les règles ne s'appliquent qu'à 19 des plus grandes plateformes en ligne, celles qui comptent plus de 45 millions d'utilisateurs dans l'UE. Toutefois, à partir de la mi-février, elles s'appliqueront à un grand nombre de plateformes en ligne, quelle que soit leur taille.

Toute entreprise reconnue coupable d'avoir enfreint l'ASD s'expose à une amende pouvant atteindre 6 % de son chiffre d'affaires global, et les récidivistes risquent de se voir interdire toute activité en Europe.

Reuters a demandé à chaque entreprise désignée dans le cadre de l'ASD de parler des changements qu'elle avait apportés. La plupart d'entre elles ont renvoyé à des articles de blog publics sur la question, refusant de faire des commentaires supplémentaires, ou n'ont pas répondu du tout.

Deux des entreprises désignées pour faire l'objet d'une réglementation précoce - le géant du commerce électronique Amazon et le détaillant de mode allemand Zalando - contestent actuellement leur inscription sur la liste devant les tribunaux.

"Nous pouvons nous attendre à ce que les plateformes se battent bec et ongles pour défendre leurs pratiques", a déclaré Kingsley Hayes, responsable des litiges relatifs aux données et à la vie privée au cabinet d'avocats Keller Postman. "Surtout lorsque les nouvelles règles de conformité empiètent sur leurs modèles commerciaux de base.

TEST DE STRESS

Au cours des derniers mois, la Commission européenne a déclaré qu'elle avait proposé aux 19 plateformes de réaliser des "tests de résistance" dans le cadre de l'ASD.

Ces tests visaient à déterminer si ces plateformes pouvaient "détecter, traiter et atténuer les risques systémiques, tels que la désinformation", a déclaré un porte-parole de la Commission.

Au moins cinq plateformes ont participé à ces tests : Facebook, Instagram, Twitter, TikTok et Snapchat. Dans chaque cas, la Commission a déclaré que des travaux supplémentaires étaient nécessaires pour se préparer à l'ASD.

Aujourd'hui, alors que les règles entrent en vigueur, une étude publiée jeudi par l'organisation à but non lucratif Eko montre que Facebook continue d'approuver des publicités en ligne au contenu préjudiciable.

L'organisation a soumis 13 publicités au contenu préjudiciable pour approbation, dont une incitant à la violence contre les immigrés et une autre appelant à l'assassinat d'un membre éminent du Parlement européen (MEP).

Selon Eko, Facebook a approuvé huit des publicités soumises dans les 24 heures et en a rejeté cinq. Les chercheurs ont supprimé les publicités avant leur publication, de sorte qu'aucun utilisateur de Facebook ne les a vues.

En réponse à l'étude d'Eko, Meta a déclaré : "Ce rapport est basé sur un très petit échantillon de publicités et n'est pas représentatif du nombre de publicités que nous examinons chaque jour dans le monde entier."

Cette année, Global Witness, une autre organisation à but non lucratif, a affirmé que Facebook, TikTok et YouTube de Google avaient tous approuvé des publicités incitant à la violence contre la communauté LGBT (lesbiennes, gays, bisexuels et transsexuels) en Irlande.

En réponse à l'étude de Global Witness, Meta et TikTok ont déclaré à l'époque que les discours haineux n'avaient pas leur place sur leurs plateformes et qu'ils revoyaient et amélioraient régulièrement leurs procédures. Google n'a pas répondu à une demande de commentaire.

AFFAIRES DÉLICATES

Bien qu'aucune des entreprises désignées n'ait déclaré qu'elle désobéirait à l'ASD, Amazon et Zalando ont contesté leur inclusion dans la liste.

En juillet, Amazon a déposé un recours devant le Tribunal de première instance du Luxembourg, la deuxième instance européenne, en faisant valoir que des concurrents plus importants dans ces pays n'avaient pas été désignés.

Amazon a tout de même introduit un certain nombre de nouvelles fonctionnalités dans le cadre de son programme de conformité à l'ASD, comme un nouveau canal permettant aux utilisateurs de signaler des informations incorrectes sur les produits.

Le détaillant de mode Zalando a lancé une action en justice similaire, arguant du fait que seuls 31 millions d'utilisateurs mensuels actifs achetaient auprès de vendeurs tiers sur sa plateforme, ce qui le plaçait en dessous du seuil de 45 millions d'utilisateurs.

On saura bientôt si l'une ou l'autre des entreprises désignées a "contourné ses responsabilités légales", a déclaré M. Hayes. "L'élimination de ces obligations sera délicate pour toute plateforme ayant une grande base d'utilisateurs. (Reportage de Martin Coulter ; Rédaction de Josie Kao)