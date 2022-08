Les ministres kenyans se rallient à Meta's Facebook après l'ultimatum du chien de garde.

La Commission nationale pour la cohésion et l'intégration (NCIC) a accusé vendredi Facebook de contrevenir à la constitution et aux lois kényanes pour ne pas s'être attaqué aux discours de haine et d'incitation sur la plateforme avant les élections nationales du 9 août.

"Nous n'avons pas de plan pour fermer l'une de ces plates-formes", a déclaré à Reuters Joe Mucheru, le ministre de l'information, de la communication et de la technologie. "La liberté de la presse est une chose que nous chérissons, qu'il s'agisse des médias (traditionnels) ou des médias sociaux."

Sa déclaration fait écho à celle du ministre de l'Intérieur, Fred Matiangi, qui a accusé le NCIC de prendre des décisions hasardeuses au cours du week-end, et a juré que la plateforme ne sera pas fermée.

"Ils (NCIC) auraient dû procéder à de larges consultations car ils n'ont pas le pouvoir de fermer qui que ce soit. Ils n'accordent de licence à personne", a déclaré Mucheru.

Lorsqu'elle a lancé son ultimatum, la NCIC a déclaré qu'elle consultait la Communication Authority of Kenya, qui réglemente le secteur, ajoutant qu'elle recommanderait la suspension des activités de Facebook si elle ne se conformait pas.

Meta a pris des "mesures approfondies" pour éliminer les discours haineux et les contenus incendiaires, et elle intensifie ces efforts à l'approche des élections, a déclaré un porte-parole de la société à Reuters.

Mucheru a acquiescé, ajoutant que la plate-forme a supprimé 37 000 messages liés à des discours de haine pendant la période électorale.

Les partisans des principaux candidats à la présidence, le leader vétéran de l'opposition Raila Odinga et le vice-président William Ruto, ont utilisé les plates-formes de médias sociaux pour faire l'éloge de leurs candidats, persuader les autres de les rejoindre ou accuser les camps adverses de divers méfaits.

Certaines des 45 tribus du Kenya se sont prises pour cible lors de violences lors de scrutins précédents, mais M. Mucheru a déclaré que cette élection était différente et que le pays jouissait de la paix et du calme malgré l'intensification des activités politiques.