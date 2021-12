Les monnaies stables volent la vedette à un bitcoin en perte de vitesse

La semaine dernière, Meta Platforms Inc. a piloté son portefeuille de paiements en stablecoins, tandis que Visa, le plus grand processeur de paiements au monde, a lancé un service de conseil en cryptomonnaies et a déclaré que les stablecoins pourraient devenir le moyen d'échange plutôt que les cryptomonnaies.

Les stablecoins sont une forme de monnaie virtuelle dont la valeur est liée à des actifs traditionnels tels que le dollar américain ou les matières premières, et leur essor a accéléré les discussions des banques centrales du monde entier sur les versions numériques de leurs monnaies.

Les analystes de la plateforme numérique Alkemi Network sont parmi ceux qui ont salué la décision de Visa comme une preuve que l'écosystème des cryptomonnaies et de la finance décentralisée est en train d'arriver à maturité.

"Faire une tentative visible de jouer selon les règles de la finance traditionnelle est définitivement en train de gagner du terrain en tant que mouvement au sein de l'écosystème crypto", ont-ils écrit.

Le régulateur financier du Japon a déclaré la semaine dernière qu'il présenterait des règles en 2022 pour restreindre l'émission de stablecoins aux banques et aux sociétés de transfert de fonds.

Aux États-Unis, alors même que les dirigeants des principales sociétés de cryptomonnaies, dont Coinbase et Circle, exhortaient le Congrès à établir des règles plus claires pour le secteur, la secrétaire au Trésor, Janet Yellen, et un groupe de dirigeants de banques ont discuté de la nécessité de réglementer les monnaies stables.

Le portefeuille de cryptomonnaies de Meta, Novi, permettra aux utilisateurs d'envoyer et de recevoir de l'argent via l'application de messagerie du géant des médias sociaux, WhatsApp, et utilisera un stablecoin nommé Pax Dollar.

Selon la plateforme de recherche Delphi Digital, les monnaies stables ont connu une forte croissance le mois dernier, la capitalisation du marché des cinq premières monnaies stables passant de 129 milliards de dollars à près de 150 milliards de dollars. Tether, le plus grand stablecoin, a une valeur de marché de 76 milliards de dollars.

Dans le même temps, les banques centrales de Suisse et de France ont déclaré avoir réussi le premier essai transfrontalier de paiements en monnaie numérique de banque centrale (CBDC) en Europe, après avoir testé le projet Jura, du nom des montagnes qui séparent les deux pays.

LES CHASSEURS DE BONNES AFFAIRES

Le bitcoin ayant plafonné à 50 000 dollars pendant la majeure partie de la semaine depuis son flash crash du 4 décembre, la capitalisation boursière des 15 541 pièces de la plateforme CoinMarketCap s'élevait à 2 250 milliards de dollars, contre 2 600 milliards début décembre.

Les cryptomonnaies ont bénéficié de conditions de trésorerie plus faciles même dans un environnement d'inflation plus élevée, mais il était difficile de dire ce qui se passerait lorsque la Réserve fédérale accélérera le resserrement monétaire ou s'apprêtera à relever ses taux, a déclaré Chris Weston, responsable de la recherche de la maison de courtage Pepperstone à Melbourne.

"J'ai le sentiment qu'il y aurait des vents contraires, mais comme toujours avec la crypto, la seule chose que vous pouvez avoir est un esprit ouvert", a déclaré Weston.

Les chasseurs de bonnes affaires sont apparus. Le nombre d'adresses bitcoin actives a touché 1 million après le crash, selon un rapport d'Arcane Research, son plus haut niveau depuis que la cryptomonnaie a plongé de 35% en mai.

"Les détenteurs de bitcoins endormis semblent avoir été réveillés par la volatilité", ont déclaré les analystes d'Arcane.

Un acheteur notable a été MicroStrategy Inc, dirigé par Michael Saylor, qui a ajouté 1 434 bitcoins à ses avoirs pour environ 82,4 millions de dollars, a indiqué la société la semaine dernière.

Pourtant, le nombre de portefeuilles de bitcoins détenant plus de 1 000 jetons a chuté au cours de la semaine, ce qui pourrait indiquer une prise de bénéfices parmi les acteurs plus importants, selon Kraken Digital.

Les cryptomonnaies sont en tête de la liste des actifs qui devraient subir une correction en 2022, selon une enquête menée par Natixis Investment Managers auprès de 500 investisseurs institutionnels mondiaux.

Une autre enquête de Visa a montré que 40 % des propriétaires mondiaux de crypto-monnaies changeraient probablement ou très probablement de banque principale pour en choisir une qui propose des produits liés aux crypto-monnaies au cours des 12 prochains mois.

L'enquête de Natixis a montré que seulement 4 institutions sur 10 considéraient la crypto comme une option d'investissement légitime bien que, sur les 28% qui investissent déjà dans la crypto, 90% prévoient de maintenir ou d'augmenter leur allocation en 2022.