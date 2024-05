Tout a changé pour Paul Tran et sa femme Lynda lorsque la marque de soins de la peau qu'ils ont cofondée est devenue virale sur TikTok.

Le couple d'Atlanta a créé @loveandpebble, et lorsqu'ils ont partagé leurs masques glacés Beauty Pops sur TikTok en 2021, leur petite entreprise est passée à la vitesse supérieure.

Nous avons écoulé tous nos stocks, a déclaré Paul Tran, précisant qu'après être devenue virale, la marque a été présentée dans les émissions "The Today Show" et "Shark Tank", ainsi que dans des publications grand public.

Aujourd'hui, les Trans s'inquiètent d'un projet de loi adopté par le Sénat américain et promulgué par le président Joe Biden fin avril, qui interdit TikTok aux États-Unis si son propriétaire, l'entreprise technologique chinoise ByteDance, ne cède pas l'application de vidéos courtes au cours de l'année à venir. Les législateurs craignent que la Chine ne puisse accéder à des données sur les Américains ou les espionner grâce à l'application.

Mardi, un groupe de créateurs de TikTok a intenté un procès aux États-Unis devant un tribunal fédéral afin de bloquer la loi et de permettre à 170 millions d'Américains de continuer à utiliser l'application.

TikTok a permis de réaliser le rêve américain et ce projet de loi est en train de tuer ce rêve américain, mon rêve américain, a déclaré M. Tran.

Bien qu'ils aient essayé d'autres applications pour leur marque, notamment Instagram et Facebook, ce n'est qu'en postant sur TikTok que le couple a trouvé son public. Et ils ne sont pas les seuls.

De nombreuses petites entreprises bénéficiant de la domination culturelle des applications se sentent trahies, car les plateformes américaines telles que Meta, Alphabet et Snap n'ont pas réussi à leur donner les mêmes chances de devenir virales, ce qui se traduit par davantage de ventes de produits, de partenariats et de sponsors.

Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle #TikTokmademebuyit, a déclaré Jasmine Enberg, analyste principale chez eMarketer.

"(TikTok) est devenu le centre de l'Internet pour de nombreux jeunes en particulier, et c'est là qu'ils vont pour découvrir de nouvelles tendances, de nouveaux produits. Les marques, les créateurs et tout cela crée un environnement de FOMO (Fear of Missing Out) et l'inspiration mène vraiment à l'achat sur ces plateformes, et cela ne se reproduit nulle part ailleurs, a-t-elle ajouté.

L'algorithme de TikToks n'a pas seulement permis à la petite entreprise des Tran de bénéficier d'une audience et d'un engagement élevés, le lancement en 2023 de TikTok Shop, qui permet aux créateurs de vendre des produits directement dans l'application, a "fait exploser notre activité", a déclaré Paul Tran.

DES COMMUNAUTÉS "CONSTRUITES AU SEIN DE TIKTOK

Historiquement, les plateformes de médias sociaux telles qu'Instagram étaient plus susceptibles de recommander du contenu en fonction de l'engagement des followers. Cela signifiait que les comptes les plus importants pouvaient atteindre le plus grand nombre de personnes, a expliqué M. Enberg, ce qui rendait plus difficile pour les petites entreprises de mettre le pied dans la porte.

Summer Lucille, propriétaire d'une petite entreprise, connue sous le nom de @juicybodygoddess, a travaillé pendant près de dix ans sur Instagram et d'autres applications avant que son entreprise de vêtements grande taille ne se fasse connaître sur TikTok.

Un mois après avoir rejoint TikTok en 2021, elle a attiré des centaines de milliers de followers, y compris des clients dans sa boutique physique à Charlotte, en Caroline du Nord, et finalement une apparition à la télévision sur "CBS Mornings".

J'ai été sur d'autres plateformes pendant près de dix ans, et elles ne m'ont jamais donné cette opportunité", a déclaré Lucille. "Il s'agit d'une application qui n'est même pas américaine. Les applications américaines ne m'ont pas donné la même opportunité."

Felicia Jackson, une mère de famille de Chattanooga, dans le Tennessee, qui a fondé @CPRWrap, une entreprise qui vend des kits emballés pour sauver des vies en cas d'urgence cardiaque, a déclaré que TikTok a sauvé son entreprise lorsque sa présence sur d'autres applications, notamment Facebook, X et Pinterest, n'a pas réussi à générer des ventes.

(Les utilisateurs de TikTok) s'intéressent à mon contenu et ne se contentent pas d'acheter mon produit. Ils prennent le produit, l'achètent et l'apportent à d'autres personnes qu'ils connaissent et qui l'apportent à leur travail. J'adore donc les communautés qui se construisent sur TikTok. Aucune autre plateforme ne peut les toucher.

Ses rivaux l'ont remarqué. Les récentes mises à jour d'Instagram par Meta reconnaissent les possibilités d'amélioration de l'expérience et des performances pour les petits créateurs.

"Historiquement, en raison de la manière dont nous avons classé les contenus, les créateurs ayant un grand nombre de followers et les agrégateurs de contenus repostés ont obtenu plus de portée dans les recommandations que les petits créateurs de contenus originaux", selon un billet de blog d'Instagram du 30 avril.

"Nous pensons qu'il est important de corriger cela pour donner à tous les créateurs une chance plus égale de percer auprès de nouveaux publics."