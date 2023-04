Les sénatrices dépassent les clivages politiques pour bloquer la proposition d'interdiction de l'avortement en Caroline du Sud

Les sénateurs se sont unis jeudi pour forcer toute discussion sur l'interdiction quasi-totale de l'avortement en 2024, leur succès étant la dernière indication que tous les républicains ne sont pas d'accord avec les interdictions les plus strictes de l'avortement.

"Les leaders républicains d'autres États soutiennent des positions modérées et des personnes que je ne connais même pas ont commencé à contribuer à ma campagne", a posté M. Senn au-dessus de la photo vendredi.

L'obstruction réussie du groupe à l'interdiction quasi-totale de l'avortement est intervenue le jour même où l'assemblée législative du Nebraska a rejeté, à une voix près, l'interdiction de la plupart des avortements après six semaines.

Ces actions sont le dernier signe en date que certains républicains commencent à considérer les interdictions d'avortement les plus strictes comme un handicap politique potentiel dans un pays où la plupart des électeurs ont des opinions plus modérées sur le sujet.

Au début du mois, les électeurs du Wisconsin ont élu la juge libérale Janet Protasiewica à la Cour suprême de l'État, faisant basculer le contrôle vers une majorité libérale avant les décisions sur l'interdiction de l'avortement et d'autres questions qui pourraient jouer un rôle dans l'élection présidentielle de 2024.

"Je ne juge pas quelqu'un qui est pro-choix, pas plus que je ne veux qu'on me juge parce que je suis pro-vie", a déclaré l'ancienne gouverneure de Caroline du Sud Nikki Haley, la seule femme candidate à la présidence républicaine, dans un discours prononcé cette semaine et interprété comme témoignant d'une approche plus souple que celle de nombreux républicains sur la question.

Certains stratèges républicains ont mis en évidence la difficulté du parti à remporter des élections clés récentes, estimant que l'accent mis sans relâche par certaines assemblées législatives d'État sur l'interdiction de l'avortement au cours de l'année écoulée s'est retourné contre lui. Au Kansas, l'été dernier, les électeurs ont largement rejeté une mesure qui aurait facilité l'interdiction de l'avortement dans cet État.

Les républicains de Caroline du Sud ont tenté à trois reprises au cours de la présente session législative d'interdire l'avortement, selon M. Senn, qui est en faveur d'un référendum sur la question au niveau de l'État.

Le vote pour "continuer" ou retarder la discussion sur la proposition d'interdiction a été adopté à une voix près jeudi, selon les registres de l'État. La motion visant à mettre fin à l'obstruction des femmes a également échoué à une voix près.

Au Nebraska, un projet de loi visant à interdire la plupart des avortements à six semaines, avant que de nombreuses femmes ne sachent qu'elles sont enceintes, a également échoué à une voix près, deux sénateurs n'ayant pas voté.